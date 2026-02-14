Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam etse de, ilişkileri ve evlilikleri yıllardır mutlu mesut devam eden birçok çift var. Sevgililer Günü’nü kutladığımız, aşka adanan bu en güzel günde, ünlü kadınlara ‘mutlu ilişkinin formülü’nü sordum. Hadi gelin onların mutluluğunun sırlarını öğrenelim...

ÜNLÜLER SIRLARINI AÇIKLADI!



Asıl mesele 'biz' olabilmek

Benim için mutlu bir ilişkinin sırrı; iki kişinin birbirini olduğu gibi kabul etmesi ve bunu gerçekten içselleştirmesi. Açık iletişim, güven ve saygı elbette çok önemli ama asıl mesele, kimsenin kendinden vazgeçmeden 'biz' olabilmesi. İlişki, hayatı daraltan değil, genişleten bir alan olmalı.



Empatiyle yaklaşın

Mutlu ilişkilerin temelinde sevgi, saygı, sabır, empati, güven ve iletişim yer alır. Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerine değer vermek, önyargı ve egodan arınarak empatiyle yaklaşmak, güvenle kalıcı bağlar kurulmasını sağlar.



Anlayış ve sabır gerekiyor

Bana göre mutlu bir ilişkinin en önemli formülü, iki kişinin birbirinin alanına saygı duyarak yan yana yürüyebilmesi. Sevgi kadar anlayış, tutku kadar sabır da çok kıymetli. Hayatın temposu içinde birbirini gerçekten dinlemek ve duyguları ertelemeden paylaşabilmek ilişkiyi canlı tutuyor. Küçük jestler, samimi dokunuşlar ve birlikte gülmeyi unutmamak ise tüm dengeyi yeniden kuruyor. Bence aşk, her gün yeniden seçilen bir yol arkadaşlığı.



Tahammül etmeyi öğrenin

Çoğu ilişki çok güzel bir aşkla başlar; sevgi ve saygıyla bütünleşirse sağlam bir ilişkiye dönüşür. Ancak bir ilişkinin devam edebilmesi için hem tahammül hem de tolere edebilme yetisinin gelişmesi gerekir. Sanırım bir ilişkide insanların en çok kaybettiği şey tahammül edebilme duygusu.



Birbirinizin aynası olun

Mutlu bir ilişkinin formülü, iki insanın birbirini bir ayna gibi görmeyi kabul etmesiyle başlar. Sevgi, yalnızca iyi zamanlarda değil, zorlandığımızda da "buradayım" diyebilme cesaretidir. Hem birlikte kalabilmek hem bireysel alanlara saygı duyabilmek ilişkinin nefesini açık tutar. Küçük şefkatli jestler, içten kahkaha ve birlikte susabilmek sevgiyi derinleştirir.



Önce arkadaş olun

Bana göre mutlu ilişkinin formülü ilk önce arkadaş olabilmekte. Ayrıca mutlu bir ilişki; her iki insanın farklı varoluşunun ana hatlarına saygılı olmakla, kendi alanlarını ve mutluluklarını beraber olduğu kadar ayrı olarak da yaşamasına alan sağlamakla olur...



Birbirinizi olduğu gibi kabul edin

Bu soruya ben değil biz olarak cevap vermek isterim. Çünkü bizce mutlu bir ilişkinin formüllerinden bir tanesi birbirimizi değiştirmeye değil, birlikte gelişmeye niyet etmek. Bir sorun ile karşılaştığımızda "ben haklıyım" değil, "sen ne hissettin?" diye sorabilmek. Eşimin bana öğrettiği en güzel şeylerden biri konuşabilmek. İyi veya kötü, her şeyi anlaşmak üzere konuşabilmek.



İletişimi açık tutun

Mutlu bir ilişki, iki kişinin önce kendisiyle barışık olmasıyla başlıyor. Karşılıklı saygı, açık iletişim ve alan tanımak ilişkinin temel taşları. Birlikte akabilmek ama bireysel de kalabilmek kıymetli. En önemlisi de ilişkiyi bir "mücadele alanı" değil, güvenli bir paylaşım alanı olarak görebilmek.



Her şeyin temeli karşılıklı anlayış

Sırrımız, önce sağlam bir arkadaşlık, sonra bitmeyen bir dostluk ve kalbi hızlandıran bir aşk bence. Karşılıklı anlayış ve saygı her şeyin temeli. Birlikte gülmeyi, susabilmeyi, küçük anlardan keyif almayı bilmek... Yan yana büyümek, aynı hayallere bakabilmek ise en önemlileri...



Bu sefer olmamış!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Emine Hanım, her zaman klas duruşuyla tanınsa da, bu elbise tercihi ile bu kez beklenen şıklığı yakalayamamış. Kadife dokulu lacivert elbisesi, ilk bakışta sofistike bir seçim gibi görünse de, kesimi ve detaylarıyla oldukça demode bir hava taşıyor. Özellikle omuz dekoltesi detayı, geçmiş sezonların modasını hatırlatıyor. Elbisenin boyu da ne tam midi, ne de mini; arada kalmış bir uzunluk silueti iyice ağırlaştırıyor.

TREND RADARI



Bu sezonun yükselen trendleri arasında bordo çantalar başı çekiyor. Bordo, siyah kadar kurtarıcı ama çok daha sofistike bir renk olarak her kombine lüks bir dokunuş katıyor.



Küt burunlu çizmeler 90'lar modasının geri dönüşünü simgeliyor. Sivri burunların yerini alan bu model, daha cool ve modern bir görünüm sağlıyor. Hem maskülen hem de minimal kombinlerde güçlü duruyor.



Hakim yaka kapanan blazer'lar klasik ceket formuna yenilik katıyor. Daha keskin, güçlü ve modern bir siluet oluşturuyor.