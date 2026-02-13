Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi ile işadamı eşi Sami Kiresepi'nin Fransa'daki ünlü kayak merkezi Val d'isère'deki sömestir tatillerinin kabusa döndüğünü hafta başında yazmıştım.

Çiftin 5 yaşındaki oğulları Lionel kayak yaparken bacağını kırmış, özel ambulans uçakla İstanbul'a getirip ameliyat ettirmişlerdi. Haberimin ardından Rachel Hanım, sosyal medyadan, mesajları ve duaları için herkese teşekkür edip bir de "Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü iliklerimize kadar yaşadık" diye yazdı.

Bunların hepsi güzeldi ancak ardından oğlunun bacağının kırılmasını paraya çevirdi! Evet yanlış okumadınız. 5 yaşındaki çocuğunun ayağının kırılmasından bile nemalanıp bir ilik suyu markasının reklamını yaptı.

Reklam paylaşımında, "Mutfağımın demirbaşı, senelerdir tek güvendiğim. Her gün Lionel'e içiriyorum. Şu an ona tek ilaç; moral ve ilik sulu her şey" yazdı. Artık iyice işin suyunu çıkaran Rachel Araz Kiresepi'ye pes diyorum.

ARALIKTA YAZDIĞIM REKLAM YAYINDA

84 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen'in reklam yıldızı olduğunu, Türkiye'nin en büyük bisküvi markalarından biriyle reklam anlaşması yaptığını yazmıştım aralık ayında.

Önceki gün, o reklam filminin tanıtımı yapıldı ve her yerde yayınlanmaya başladı. Reklam filminde Şener Şen'e, 'Zengin Mutfağı' tiyatro oyunundaki ekibinin eşlik edeceğini de yazmıştım; aynen öyle olmuş. Ancak o haberde bir hata yapmışım!

Kulislerde, Şener Şen'in bu reklamdan 30 milyon lira alacağının konuşulduğunu yazmıştım. Şimdi öğrendim ki, usta oyuncu bu reklam kampanyası için 30 milyon değil, 25 milyon lira almış.

SEVENLERİ EBEDİYETE UĞURLADI

Türkiye'de medikal sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstlenen, tanıyan herkesin çok sevdiği Cezmi Mutlu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Cezmi Bey'in, çocukları Zeynep ve Mehmet Mutlu'nun annesi Hülya Hanım ile 53'üncü evlilik yıldönümlerini kutladıktan 5 gün sonraki ani vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Dün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'den kılınan öğle namazının ardından onlarca seveninin ebediyete uğurladığı Cezmi Bey, Beykoz Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi. Cezmi Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum.

SANATÇI KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

Geçen kasımda, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Rıza Çalımbay'ın mimar kızı Tuğçe Çalımbay'ın sanatçı olduğunu ve bir marka iş birliğiyle eser üretip mağazada sergilediğini yazmıştım. Tuğçe Çalımbay, bir sanat galerisindeki ilk kişisel sergisini ise önceki gün sanatseverlerle buluşturdu.

Tuğçe Hanım'ın, Urla'daki galeride açılan 'Hidden' adlı sergisinin açılışı için bir davet düzenlendi. Davette, Tuğçe Hanım'ı babası Rıza Çalımbay yalnız bırakmazken Urla Belediye Başkanı da davetliler arasındaydı. Tuğçe Çalımbay'ın sergisi, 31 Mart'a kadar devam edecek.