Yapımcılıktan sonra yeni bir işe el atan ve şehir insanını, şehrin getirdiği stres ve dertlerden kurtarmak için online bir merkez açan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün 'dua' üzerine bir yorumda bulunup gençleri uyardı. Sosyal medyadan paylaştığı uyarısı bence çok dikkat çekiciydi. "Dua okuyorum denildiğinde başka bir tarafa çekiliyor. 'Günde 7 kere yoga yapıyorum' dendiğinde 'Ok, cool' deniyor...

Spiritüalizm adı altında maneviyattan çok uzak, hurafelerle dolu bir sürü şey var. Gençler de buraya gidiyor" diyor Tuba. Çok haklı; 'modern' görünmek için maneviyattan uzaklaşıp huzuru 'cool' ritüellerde arayan insanları ben de duyuyorum ve görüyorum. O yüzden Tuba'nın söylediklerine kulak vermekte fayda var. Gençler; 'cool' görünme dayatmalarına kanmayın, maneviyattan uzaklaşmayın...



ARAPÇA PAYLAŞIMLARA BAŞLADILAR

Üç yıl önce ailesiyle Dubai'ye taşınan Aslışah Demirağ, geçen yıl ablası ve eniştesi Neslişah-Engin Altan Düzyatan'ı da Dubai'ye taşınmaya ikna etmişti. Hülya Koçyiğit'in torunları olan abla-kardeş, sık sık Dubai'de misafir ağırlıyor.

Neslişah ile Aslışah'ın geçen hafta da misafirleri vardı: Oğuz-İrem Kıral çifti. Kıral çifti ile bir arkadaşlarının yaş günü kutlamasına katılan kardeşler, parti öncesi verdikleri pozları Arapça yazdıkları 'kız kardeşler' notuyla paylaştı. Böylece kız kardeşler Arapça paylaşımlara da başlamış oldu...



HAMİLELİK YAKIŞMIŞ

Babaanne olacağını ilk bu köşeden öğrendiğiniz cemiyet hayatının sevilen ismi Feryal Gülyman, 6 Şubat'ta 62'inci yaşına girdi. Dostları arasında her zaman çok özel bir yere sahip olan Feryal Gülman, yeni yaşını, dostlarının düzenlediği partilerle günlerdir kutluyor. Bu arada Feryal Hanım'ın Azeri gelini Mariam ve oğlu Aslan Kemal ile yaptığı kutlamadaki fotoğraf dikkatimi çekti.

Yaklaşık beş aylık hamile olan Azeri gelinimizin karnı artık iyice belirginleşmiş. Hazirandaki birinci evlilik yıldönümü tarihlerinde oğlunu kucağına alacak olan Mariam'a hamilelik çok yakışmış doğrusu. Umarım Mariam da, oğlu da sağlıkla kurtulur.



MODANIN KALBİNDE TANITIM YAPTI

Fatoş Altınbaş, kurucusu ve tasarımcısı olduğu markasının yeni koleksiyonunu, Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında verdiği bir davetle tanıttı. Fatoş Hanım'ın, şehrin en gözde mekanlarından birinde verdiği davete ilgi büyük oldu.

Gün boyu süren davete, moda dünyasından önemli isimlerin yanı sıra Paris cemiyet hayatından da birçok kişi katıldı. Fatoş Hanım, hem davetinin hem de yeni koleksiyonunun gördüğü ilgiden çok mutlu olmuş. Bu arada birçok sipariş de almış, yani yakında dünyaca ünlü isimlerin üzerinde Fatoş Altınbaş'ın tasarımlarını görürseniz şaşırmayın.