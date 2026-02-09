Maalesef yine herkesi şaşkına çevirecek, ilk okuduğunuzda inanamayacağınız bir boşanma haberim var! Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas'ın boşandığını öğrendim!

Evet, yanlış okumadınız... Özel hayatlarını göz önünde yaşamayı çok tercih etmeseler de, mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Burak- Yelda Elmas çifti, yaklaşık 25 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmış. Boylarınca iki çocuğu olan çiftin şimdiye kadar tartıştığını bile duymadığım için başta inanmadım ama biraz araştırınca doğru olduğunu öğrendim. Bunca yılın ardından niye boşandıklarını öğrenemesem de, sosyal medya hesaplarında halen birbirleri ve çocuklarıyla olan fotoğrafları tuttuklarına göre arada üçüncü bir şahıs yok. Yani medeni bir şekilde anlaşarak boşanmayı başarmışlar. Keşke evliliklerini kurtarabilselerdi ama ikisinin de yolu açık olsun.



45. YILA ÖZEL MÜZAYEDE

Türkiye'nin köklü müzayede evinin ikinci kuşak temsilcisi Olgaç Artam, şirketlerinin 45. yılı için çok özel bir müzayede hazırlamış.

6-15 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşecek 404. müzayedede, Türk modern ve çağdaş sanatının öncü ustalarının, kariyerlerinin dönüm noktalarına işaret eden seçkin yapıtlarını bir araya getirmiş.

Aralarında Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Mehmet Güleryüz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nedim Günsür, Şevket Dağ ve Nuri İyem gibi çok önemli sanatçının yapıtlarının olduğu, 396 eserin satışa çıkacağı müzayede yine çok çekişmeli geçecek gibi gözüküyor.



KAYAKTAN AMBULANSLA DÖNMÜŞLER

Sömestir tatilinde yurtdışına kayağa gidenlerden bu kez kaza haberi gelmedi diye sevinmiştim ama haberim olmamış! Çocukları ile Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val d'isère'ye giden Sami- Rachel Araz Kiresepi'nin tatilleri zehir olmuş. 5 yaşındaki oğulları Lionel, kayarken büyük bir kaza geçirmiş ve bacağını kırmış. Sonra bir kabus daha yaşanmış.

Çünkü çağırdıkları helikopter Lionel'i almış ama Sami Bey'i ve Araz Hanım'ı almamış, onlar da kiraladıkları bir araçla yola çıkmışlar. Hastanede buldukları Lionel'e ilk müdahaleyi yaptırmışlar, sonra da özel ambulans uçak kiralayıp İstanbul'a getirmişler. Ameliyat olan Lionel şimdi evinde iyileşmeyi bekliyormuş. Çok geçmiş olsun...



ERKEKLERİ IŞILDATACAK

Cemiyet hayatından Evin Tümay, erkek mücevher markası kurarak iş ve tasarım dünyasına adım attı. Evin Hanım, ilk tasarımlarını verdiği davetle, cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlülerle buluşturdu.

Anadolu medeniyetlerinden ilham alarak hazırladığı tasarımlardan oluşan koleksiyonunu, konukların beğenisine sundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki sanat ve tasarım temelli akademik geçmişini, özgün tasarımlara yansıtan Tümay'ın mücevherleri çok beğenildi.