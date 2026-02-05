Stili ve gustosunu paraya döken sosyetik isimlerin en başında gelen Arzu Sabancı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı görünce gerçekten çok şaşırdım!

Arzu Hanım, yakın arkadaşı olduğunu tahmin ettiğim Alev Karamehmet'in "Tuzum Kuru mu?" adlı tek kişilik stand-up gösterisinin reklamını yapmış. Gösterinin posterini paylaşıp, altına da "6 Şubat'ta oradayız" notunu düşmüş.

Arzu Hanım'ın, gösterisinde mizahı, duyguyu ve yaşamın içinden gelen ilhamı bir araya getiren Karamehmet'e destek olmasında tabii ki bir sorun yok.

Sorun; gösterinin, Türkiye tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü yıldönümünde olması. 11 ili etkileyen ve 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği o büyük felaketin üçüncü yıldönümünde, insanları toplayıp gülüp eğlenecek olmaları. Çok duyarsız bir davranış geldi bana. Gösterinin adı gibi, onların 'tuzu kuru' demek ki!!!

ERKEK TORUN SEVİNCİNİ YAŞAYAMADI

Geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta beyin kanaması geçirerek 61 yaşında vefat eden Beyhan Benardete'ye ilk torun mutluluğunu yaşatan oğlu ve gelini Adilcan-Seda Benardete, bir kez daha anne-baba oldu.

Aralık 2023'te Aden Alegra adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çifte, Allah bu kez bir erkek nasip etmiş. 31 Ocak'ta dünyaya gelen Junior Benardete, merhum babaannesinin birinci ölüm yıldönümünden bir ay önce dünyaya gelmiş oldu.

Aden Alegra doğduğunda mutluluktan havalara uçan Beyhan Hanım'ın keşke ömrü vefa etseydi de bu torununu da kucağına alabilseydi. Işıklarda uyusun...

ELİF BOYNER KÖYE ÇAĞIRIYOR

Önceki yıl radikal bir karar alıp Eskişehir'in Sazak Köyü'ne yerleşen; şalvarını giyip köylüler gibi çalışan Elif Boyner'den mesaj var: "Son zamanlarda 'Elif Boyner her şeyi geride bırakıp köye yerleşti' diye haberler dolaşıyor. Oysa ben dertlerimi geride bırakıp köye kaçmadım. Derdim olan köylere doğru yola çıktım.

Şehir hayatı, modernleşme ve Batı kültürü güzellemeleriyle kendi öz değerlerimizden uzaklaştırılmışız. Yüzyıllardır sürdürdüğümüz üretim yeteneğimizi kaybetmenin eşiğindeyiz. Oysa bu memleketin toprağı, bir değil nice milleti doyuracak, ayağa kaldıracak kudreti hâlâ bağrında taşıyor." Yani Elif Boyner, Ferdi Tayfur'un şarkısındaki gibi "Hadi gel köyümüze geri dönelim" diyor; haksız da sayılmaz...

BABA-KIZ SERGİ HEYECANI YAŞIYOR

Cemiyet hayatın sevilen ismi, başarılı iş insanı Gülden Yılmaz'ın 90 yaşındaki fotoğraf sanatçısı babası Feruz Ertürer sergi hazırlığında.

Onlu yaşlarında eline aldığı tahta fotoğraf makinesi ile başlayan sevdasını, günümüzde dijital teknolojiye taşıyabilmiş bir fotoğraf sevdalısı olan Feruz Ertürer'in 75 yıllık fotoğraf tutkusunu yansıtan sergisinin adı 'Baktığı Yerde Başka Bir Dünya'. Gülden Hanım, 12 Şubat'ta Fatih Aksaray'da gerçekleşecek sergisi için babası kadar çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bu arada Feruz Bey, sergi açılışında sergiyle aynı adı taşıyan kitabını da tanıtacak.