Sosyete kulislerinde bugünlerde yine çok acayip bir dedikodu dolaşıyor! "Yok artık" dedirtecek dedikodunun kahramanı, Alara Mildon ile iki yıl süren çekişmeli davanın ardından 16 Temmuz'da boşanan işadamı Doğukan Dudaroğlu... Olay, İstanbul'un en pahalısı, en popüleri olan ve özel üyelikle girilebilen Bebek'teki sosyal kulüpte geçiyor.

Dudaroğlu, üyesi olduğu kulüpte masaja giriyor ve kendisine masaj yapan Filipinli masöze ahlaksız teklifte bulunuyor. Masöz de hemen odayı terk edip Dudaroğlu'nu yönetime şikayet ediyor. Tabii ki ortalık karışıyor. Kulüp yönetimi Dudaroğlu'nu anında üyelikten atıyor. Evet, yanlış okumadınız... Bugünlerde sosyete resmen bu skandal dedikoduyla çalkalanıyor, herkesin dilinde Doğukan Dudaroğlu'nun ahlaksız teklifi var...



EVLİLİK BİTTİ İŞE DEVAM

Eylül 2014'te, Hatay Arsuz Plajı'nda evlendiği İbrahim Bitargil ile boşanma arifesinde olan Maya Portakal, yine koleksiyonerleri heyecanlandıracak eserler bulmuş. Artık gelenekselleşen çevrimiçi 'özel satış'la el değiştirecek ve en yüksek fiyatı ödeyenin sahip olacağı eserler arasında;

Feyhaman Duran'ın 'Gelincikler'i, İbrahim Çallı'nın 'Manolyalar'ı, Sami Yetik'in ise 'Kartopu Çiçekleri ve Mor Sümbüller' ile 'Bebek Koyu' var. Nişantaşı'ndaki müzayedevinde sergilenen eserler için kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağına eminim.



LAF VAR İCRAAT YOK

Kan ve saç analizlerinde yasaklı maddelere rastlanınca tövbe sürecine girdiğini açıklayan Şeyma Subaşı, inandırıcılığını sorgulatmaya devam ediyor! "Bundan sonra yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum" dese de, absürt açıklamaları bitmiyor!

Hayatının yeni versiyonunu sessizce yaşasa belki daha iyi hissedecek ama duramıyor işte! Son olarak katıldığı bir programda, "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" buyurdu! Takipçileri çok üzülmüştür herhalde! Ulaşmaya çabaladığı iyi olma halini, yaşamıyla gösterse daha inandırıcı olacak; artık konuşma değil uygulama zamanı Şeyma...



AŞKA ADANAN SANAT GECESİ

Şarkıcı ve ressam Esma Er, geçen ay barınak hayvanları yararına 'Cabaret Artistique' adını verdiği bir resim sergisi açmış, aynı isimle bir de kabare sahnelemişti.

Duydum ki Esra Er, Emre Ertürk'ün kreatif direktörlüğünü yaptığı sanatsal kabaresini özel istek üzerine 13 Şubat'ta bir geceliğine tekrar sahneleyecekmiş.

'Love at Cabaret Artistique' isimli, Sevgililer Günü konseptli kabare, Selma Şeşbeş'in işletmeciliğini yaptığı Etiler'deki mekanda gerçekleşecek. Esma Er, sürpriz şovlar ve özel konukların yer alacağı gece yine çok konuşulacak gibi gözüküyor.