Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor! Bu kez herkesi çok şaşırtacak ve üzecek bir boşanma haberim var! Beş kıtada erkeklerin şıklığına şıklık katan moda markasının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu ile Türkiye'nin tanınmış habercilerinden Ahu Orakçıoğlu'nun boşandığını öğrendim. Evet, yanlış okumadınız...

Üç yıllık flörtün ardından Şubat 2011'de evlenen Orakçıoğlu çifti, yaklaşık 15 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktalamış. Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum çiftin şimdiye kadar tartıştığını bile duymadığım için bu bilgi kulağıma gelince inanmadım. Ama ilk ağızdan öğrendim ki, kavga-gürültü etmeden anlaşmalı olarak kasım ayında tek celsede boşanmışlar. Medeni bir şekilde boşanmayı başaran eski eşler, bundan sonraki hayatlarına iki dost olarak devam edecekmiş. Keşke herkes böyle boşanabilse...



ANNESİNİN EVİNDE ANILDI

2015'te karaciğeri iflas eden, Mayıs 2016'da Miami'de karaciğer nakli olup hayata tutunan Mehmet Dereli'nin ömrü, maalesef 1 Şubat 2025'e kadar vefa etmişti.

Merhum Mehmet Bey'in dünkü birinci ölüm yıldönümünde, 90 yaşındaki annesi Türkan Dereli, Anadolu Hisarı'ndaki evinde dua okutarak oğlunu andı. Babalarının duası için ilk eşi Esra Özkan'dan olan oğlu Emir Amerika'dan, ikinci eşi Şebnem Dinçgör'den olan Kerim Londra'dan gelirken, onlarca seveni de ruhuna dua etmek için Türkan Hanım'ın evindeydi. Tanıyan herkesin çok sevdiği Mehmet Dereli'ye ben de rahmet diliyorum.



AVRUPALI ÇOCUKLARI GERİDE BIRAKTILAR

Sömestir tatilini, çocukları Nevzat ve Melisa ile ikinci adresleri Avusturya'da geçiren Enis-Nergis Pekuysal çifti, dün yurda gururla döndü! Tatilde Avusturya'nın başkenti

Viyana'daki evlerine giden Pekuysal çifti, oradan da çocuklarıyla Avusturya Alp'lerinde Arlberg bölgesinde yer alan ünlü kayak merkezi Lech'e gitmişti. Nevzat ile Melisa, Lech'te düzenlenen 9-12 yaş slalom yarışlarına katılmış. Onlarca çocuğun katıldığı yarışmada, Nevzat birinci, kardeşi Melisa da ikinci olmuş. Bravo, her ikisini de yürekten kutluyorum.



21 YIL SONRA AYRI KUTLADILAR

2004'te evlenen Tansa-Can Ekşioğlu çiftinin 21 yıllık evliliklerinin bittiğini herkes benden öğrenmişti. Geçen yaz boşanan çift, bence çok tuhaf iki gün geçirdi! Tansa Hanım, aynı zamanda evlendiği gün olan 29 Ocak'taki doğum gününü, 21 yıl sonra ilk kez Can Ekşioğlu olmadan, Can Ekşioğlu da 31 Ocak'taki doğum gününü Tansa Hanım olmadan kutladı!

Tansa Hanım, son anda Paris'te olan annesi Ender Mermerci ile kardeşi Yosun Reza'nın yanına gitmekten vazgeçince, doğum gününü İstanbul'da kardeşi Derin Mermerci ile kutlarken; Can Bey de erkek arkadaşları ile yeni yaşına Beyoğlu'nda bir mekanda girdi.