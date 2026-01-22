Mücevher sektörünün ünlü ismi Naim Gençoğlu, 66 yaşında ikinci kez damat oldu! Evet, yanlış okumadınız... Dört yıl önce, uğruna 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk ettiği 35 yaşındaki, üç çocuklu emlakçı Burcu İlk ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

Hatırlarsınız; 30 küsur yıl aynı yastığa baş koyduğu Özlem Gençoğlu'nun üç yıl boyunca Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için uğraştığını yazmıştım. Ancak geçen yıl pes edince yasak aşk galip gelmiş ve anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

Doğrusu benim gibi herkes; 34 yaşında bir oğlu, 32 yaşında bir kızı ve iki torunu olan Naim Bey'in yasak aşkını resmiyete dökebileceğine hiç ihtimal vermiyordu ama oldu... Çok yakın birkaç dostunu davet eden çift, sade bir nikah töreni ile vuslata erdi.

Bu sürpriz izdivaç karşısında oğlu Umur Gençoğlu'nun da, kızı Senem Aknil'in de şaşkına döndüğünü ve babalarıyla bağlarını tamamen kopardıklarını, artık hiç konuşmadıklarını öğrendim.



YILDIZ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR!

Dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı Los Angeles'ta bulunan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, 'havalı tesadüf'lerine bir yenisini daha ekledi. Önceki hafta Iron Man filminin yıldızı Robert Downey Jr. ile, geçen hafta Pluribus dizisinin yıldızı Rhea Seehorn'la karşılaşan ünlü komedyen, önceki gün de Jude Law ile karşılaşmış.

Tabii diğerleri gibi o anı da ölümsüzleştirmiş. Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jud Law ile fotoğrafını sosyal medyasından paylaşan Kaya, altına da "Herif babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor. Samimi, cool, hem de sinefil yazdı." Böyle giderse Hasan Can Kaya, Los Angeles'tan çok geniş bir albümle dönecek.



MİNİK KIZIYLA İLK FOTOĞRAF

'İyi ki Vakfı' kurucusu, iş kadını Füsun Kuran, büyük bir cesaret örneği gösterip 15 yaşındaki ikiz kızları Kayra ve Talya'nın ardından 48 yaşında tekrar anne olmaya karar vermişti. 4 Haziran'da doğum yapan Füsun Hanım, -yüzünü göstermese de- önceki günü minik kızı Parla ile ilk kez bir fotoğraf paylaştı.

Yarın yeni yaşına girecek olan Füsun Hanım için eşi Sinan Kuran, ofisinde minik bir erken kutlama organize etti. Füsun Hanım, bu erken kutlamada pastasını, kucağına aldığı minik kızıyla birlikte kesti. İkizleri Londra'da öğrenim gördüğü için Füsun Hanım'ın yanında olamadı. Benim gibi herkesin cesaretini taktir ettiği Füsun Hanım'a, sağlıklı-mutlu nice yaşlar diliyorum.



SERGİ AÇILIŞINDA MUMLARI ÜFLEDİ

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), yine harika bir sergiye ev sahipliği yapıyor. EKAV Art Galeri, yeni yılın ilk sergisinde Neslihan Demircioğlu'nun eserlerini sanat tutkunları ile buluşturdu.

Mimar-Heykeltıraş Neslihan Demircioğlu'nun, 'Nokta: Evrende Bir İz' adını verdiği sergisinin açılışı, önceki gün bir davetle gerçekleşti. Davette, yeni yaşına giren İnci Aksoy'un doğum günü de kutlandı. İnci Hanım, sanatçısı Neslihan Demircioğlu ve yakın dostu Bilge Alkor ile birlikte pastasının mumlarını üfledi.