İzmir'in tanınmış işadamlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailelerinden Özgörkey'lerden Özlem Adalı'nın henüz beş ay önce oğlunu dünyaya getiren 32 yaşındaki kızları Leyla Mizrahi, 20 Aralık sabahı yatağında ölü bulunmuştu.

Uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden ve tanıyan tanımayan herkesi gözyaşına boğan Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmak için, 2022 yılında evlendiği eşi Ralfi Mizrahi ile anne ve babasının burs fonu kurduğunu öğrendim.

'Leyla Mizrahi Burs Fonu' ile imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olmaya karar veren yakınları, bu vesileyle hem Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmayı hem de onun adıyla gençlere umut olmayı amaçlıyorlarmış.

Bu arada, Leyla Mizrahi'nin sevenleri ve ailenin yakınları da bu fona bağışta bulunabilecekmiş. Bazı insanlar vardır; hayattan geçip gitmez, geride iz, kalplerde sevgi bırakır. Yüzlerce seveninin ebediyete uğurladığı Leyla Mizrahi de öyle birisiymiş.



ALPLER'E YİNE BAYRAĞIMIZI DİKTİK

İstanbul'un elitleri, bu sömestrde de tatil tercihlerini Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel'den yana kullandı.

Avrupa jet-set'inin de buluşma yeri olan Courchevel'i, çocuklarıyla birlikte Türk köyüne çevirenler arasında; Kaan-Aslışah Alkoçlar Demirağ, Burak-Melis Hatipoğlu, Dağhan-Dila Doğruer, Mark- Sima Basoğlu, Fethi Kamışlı ve Cem Garih'in de olduğu pek çok tanıdık isim var.

Dağın en ünlü mekanında Türk bayrağının dalgalandıran, Türkçe şarkılar çaldırıp eğlenen Türk sosyetesine, Avrupalılar da eşlik ediyor. İşte sosyetemizin Courchevel'deki tatilinden renkli kareler...



50. YAŞINA ZİRVEDE GİRDİ

Turizm ve inşaat alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan işadamı Volkan Büyükhanlı da önceki gün, '50'ler Kulübü'nün üyesi oldu. Sömestr tatili için eşi Sanem Hanım ve çocuklarıyla Courchevel'e giden Volkan Bey, 50. yaşını orada zirvede kutladı.

Eşi Sanem Hanım'ın Courchevel'in ünlü restoranında organize ettiği Volkan Bey'in 50. doğum günü kutlamasına, yakın dostları Kaan-Aslışah Demirağ, Moris- Pınar Kohen, Nazan İlcan ve Ela Ertürk şahitlik etti. Ben de Volkan Bey'in doğum gününü kutluyorum; sevdikleriyle sağlıklı-mutlu nice yaşları olsun...