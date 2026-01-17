Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül tarafından aldatıldığı için mahkemeye başvurup rekor bir tazminatla boşanmaya çalışması, sosyetik kadınların aldatılma korkusunu tetikledi. Bu olay sonrası bir dönem çok popüler olan, aldatılan kadınların eşlerini takip etmeleri için başvurduğu dedektifler yeniden göreve geldi. Telaşa kapılan sosyetik kadınlar aldatılıp aldatılmadıklarını öğrenmek için çareyi dedektiflerin kapısını çalmakta buldu. Hem de kısa süreli falan da değil, birçok sosyetik kadının kadrolu dedektifler tutmuşlar. Dedektifler, hizmet verdikleri kadının eşini, 7/24 takip ediyormuş ve nereye gitti, ne yiyip içti, kimlerle görüştü tek tek rapor ediyormuş.

15 BİN DOLAR MAAŞ

En ilginci de dedektiflerin, yurtdışı seyahatlerde de takibe devam etmesi. Dedektifler takip ettiği kişiyle aynı uçağa binip aynı otelde kalıyormuş. Bu dedektiflerin kaç para maaş aldığını da öğrendim. Kadınlar eşlerinin her anından haberdar olmak için kesenin ağzını açmış ve dedektiflere 10 ile 15 bin dolar arasında maaş ödüyormuş. Tabii yurtdışı takiplerdeki uçak-otel masrafları hariç! Kadrolu dedektif modasına uyan isimler de kulağıma geldi ama bir aile faciasına yol açmamak için yazmıyorum. Sadece şunu söyleyeyim; kadrolu dedektifi olanlar arasında sosyetenin önemli ailelerinden birçok ünlü kadın var. Bakalım daha ne ilginç modalar göreceğiz.



SOSYETEYE SUNUMA GELDİLER

Avrupa jet-set'inin ve bizim sosyetenin müdavimi olduğu Avusturya'daki detoks merkezi, önceki gün İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Tarabya'daki ünlü otelde gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü;

Leyla Alaton, Ruken Mızraklı, Didem Baltaoğlu, Zuhal Pirinççioğlu, Ezgi Bayraktar, Mine Kalpakçıoğlu gibi birçok ünlü isim oradaydı. Etkinlikte, merkezin kişiye özel sağlık ve terapi yaklaşımlarının anlatıldığı bir sunum yapıldı.

Bu arada merkezin uzmanları da konukların bu konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Öğle saatinde gerçekleşen etkinlik, merkezin sağlıklı tariflerinden oluşan özel bir mönünün servis edildiği öğle yemeğiyle sona erdi.



ÇOCUKLAR İÇİN BULUŞMAYA DEVAM

21 yıllık evliliklerini geçen yaz tek celsede bitirdiklerini herkesin benden öğrendiği Tansa Mermerci ile Can Ekşioğlu, ilişkilerini medeni bir şekilde sürdürmeyi başaran nadir çiftlerden.

Geçen pazar 18 yaşına giren küçük oğulları Sinan San'ın doğum günü kutlaması için bir araya gelen eski çift, önceki gün de büyük oğulları Mehmet Pars'ın eserleriyle katıldığı karma serginin açılış davetindeydi. Bir sanat merkezinde açılan placed/misplaced isimli sergide Mehmet Pars'ın yanı sıra 17 sanatçının daha eserleri yer alıyor.



İŞ BİRLİĞİNİ KUTLADILAR

Bankacı Suzan Sabancı'nın kendi markasıyla kozmetik ve longevity sektörüne gireceğini ilk benden duymuştunuz. Suzan Hanım'ın Gökhan Eşeli ile uzun ve sağlıklı yaşam felsefesinden ilhamla hayata geçirdiği global markası, lüks bir marka zincirinin mağazalarında satışa sunuldu.

Bu özel iş birliği, önceki akşam Suzan Sabancı ve Cem Hakko ev sahipliğinde gerçekleşen Zincirlikuyu'daki mağazada özel bir davetle kutlandı. Davete iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Kübalılar ile birlikte geliştirdikleri ve Suzan Hanım'ın bir yıldır kendi üzerinde denediği ürünler şu sıralar en çok konuşulanlar arasında...



İNANDIRICILIĞINI SORGULATIYOR!

'Olayların kadını' Şeyma Subaşı, kan ve saç analizlerinde kokain ve ketamin maddelerine rastlanınca tövbe sürecine girdiğini açıklamış, "Bundan sonra yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum" demişti. Ancak "iyileşiyorum, dönüşüyorum" diye kendini perişan etmesi artık sıkıcı olmaya başladı! Hayatının yeni bir versiyonuna geçtiğini sessizce yaşasa belki daha iyi hissedecek.

Böyle sürekli bir özlü sözler, ezbere cümleler, yazılar; bunlar inandırıcılığını sorgulatıyor. Ulaşmaya çabaladığı iyi olma halini, sosyal medya paylaşımlarıyla değil yaşamıyla göstermesi gerekiyor. Ziya Paşa'nın dediği gibi "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz", artık konuşma değil uygulama zamanı, gerisi boş çabalar...



YANLIŞ ZAMAN YANLIŞ SEÇİM

ABD'li ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın başarılı bir oyuncu olduğunu söylediği Demet Özdemir, hafta içinde katıldığı ödül töreninde giydiği kıyafetiyle radarıma takıldı. Güzel oyuncunun vücudunu saran, parıltılı, siyah elbisesi kötü olmasa da etkileyici değildi.

Hatta çarpıcı stillerin öne çıktığı gecede, bu tercihi ile kesinlikle silik kaldığını bile söyleyebilirim. Ayrıca elbisesinin vatka kısmı da hatalı bir görünüm sergiliyor. Demet Özdemir'in stilinin en büyük hatası ise artık demode olan platformlu ayakkabıları! Bu elbisenin altında çok kaba bir görünüm sergilemiş.

TREND RADARI





Pelerin kesimler bu sezon geri dönüyor. Hem dış giyimde hem de bluzlarda göreceğimiz bu kesim, sofistike bir görünüm için harika bir seçim olacak.

Sade ve abartıdan uzak stilleri parlatacak olan parçalar bu sezon aksesuarlar olacak. Düz bir trikonun boynunu süsleyecek bir kolye ya da büyük bir küpe, stilinize gereken zarafeti katacaktır.

Maskülen kesim pantolonlar, popülerliklerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle de feminen parçalarla bir araya gelerek güzel bir denge kuracaklar.