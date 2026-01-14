Yıllardır baba olmanın hayalini kuran ünlü işadamı Emir Bahadır'ın iki yıl önce 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle çocuk sahibi olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Öğrendim ki, Emir Bahadır geçen hafta yine aynı yöntemle ikinci kez baba olmuş. İspanyolcada "bakmak" anlamına gelen Mira adını verdiği kızına bir kardeş gelmiş.

Türkiye'de yasak olduğu için yine Amerika'da bulduğu 'taşıyıcı anne' ile çocuk sahibi olan Emir Bey'in bu kez bir oğlu olmuş. Emir Bey, doğum için yılbaşı ertesi anne ve babasını da alıp Los Angeles'a gitmiş. Doğumda taşıyıcı anneyi yalnız bırakmayan Emir Bey, şimdilerde oğlunu nüfusuna almak için resmi prosedürleri yerine getiriyormuş. Umarım kızı da oğlu da sağlıkla büyür. Bu arada Emir Bey, oğlunu kucağına aldıktan üç gün sonra gerçekleşen Golden Globe Ödül Töreni'ne katılmayı da ihmal etmemiş ve töreni yerinde izleyen şanslılardan biri olmuş.



ÜNLÜ İŞADAMI SAHNEDE

Galatasaray'ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy, şarkıcı oldu! Evet yanlış okumadınız, Ali Gürsoy yıllardır kurduğu şarkıcılık hayalini, yakın arkadaşı Cenk Eyüboğlu'nun doğum günü partisinde gerçekleştirdi. Dost meclislerinde şarkı söyleyen ve çok beğenilen Ali Gürsoy'a, 'şarkıcılık' teklifi Cenk Eyüboğlu'ndan geldi.

Doğum günü için bir mekanı kapatan Cenk Bey, Ali Bey'den sahneye çıkmasını teklif etti ve o da kabul etti. Profesyonel bir orkestra ile sahneye çıkan ve yaklaşık üç saat şarkı söyleyen Ali Gürsoy'un sahne performansı ünlü şarkıcıları aratmadı. Büyük alkış alan Ali Gürsoy, alkışların büyüsüne kapılıp şarkıcılığa devam ederse şaşırmam.



ÜNLÜ GALERİDEN ÇOK ÖZEL SERGİ

Sanat tutkunlarına müjde... Nisa Savaş'ın kurucusu olduğu Vision Art Platform galeride dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı yine harika bir sergi açılıyor.

Küratörlüğünü Gary Sangster'in yaptığı, çağdaş sanatın güncel kırılganlık ve belirsizlik hallerini odağına alan serginin adı "Unsettled / Kararsız"... Judith Barry, Debra Dawes, Stan Douglas, Merilyn Fairskye, Rodney Graham, David Maisel, Mairead Mcclean, Gary Simmons ve Carie Mae Weems gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi 17 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak; bilginize...



GENÇLERE İLHAM VERDİLER

TAMEV (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği), burs verdiği üniversite öğrencileri için 'Kariyer ve Mentorluk Buluşması' düzenledi. TAMEV Başkanı Nuray Marçak ve Ebru Akyüz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada,

iş, teknoloji, akademi, spor ve medya alanlarında önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle gençlere, kariyer planlaması, hedeflerini yapılandırmaları ve iş hayatında güçlü ve sürdürülebilir bir duruş sergilemeleri konularında yol gösterdi.