Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef 2026'da da hız kesmeden devam ediyor! İşte yine gündemde herkesi üzecek bir boşanma haberi var. Eylül 2014'te, Hatay Arsuz Plajı'nda görkemli bir düğünle evlenen İbrahim-Maya Portakal Bitargil çiftinin 11 yıllık evliliği bitiyor. Mart 2016'da kızları Defne Olivia'yı kucaklarına alan çift, resmen boşanmak için mahkemeye başvurmuş. Geçen yıl mutlu evliliğin sırrını sorduğum Maya Hanım, "Evlilik üzerine bir şey söylemek, örnek olmak, fikir vermek son derece zor.

Büyük bir özen ve çaba gerektiriyor. Aile duygusu, çok kutsal bir duygu" demişti. Ancak maalesef evliliklerini sürdürmeyi başaramayıp anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişler. Çifte çok yakın bir kaynaktan öğrendim ki, 'ego savaşına dönüşen ortamda birbirlerini daha fazla yıpratmamak, kızlarının sağlığı ile menfaatini korumak için' bu kararı almışlar. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.



HEYECANLA ANNE OLMAYI BEKLİYOR

Eylül ayında birinci yılını kutladıkları evliliklerini, bir bebekle taçlandırmaya karar verdiğini herkesin benden öğrendiği Sima Tarkan-Mark Basoğlu çifti, heyecanla anne-anne baba olmayı beklerken, Sima annelik heyecanını ilk kez Şamdan Plus ile paylaştı.

Dergiye çok özel pozlar verip samimi açıklamalarda bulunan Sima Tarkan Basoğlu, "Çok şanslıyım; rahat bir hamilelik geçiriyorum. Başlarda biraz daha yorgundum ama üçüncü aydan sonra geçti. Genel olarak çok huzurlu ve keyifliyim. Her gün değişiyorum, çok şey öğreniyorum ve önümüzdeki günler için inanılmaz heyecanlıyım" demiş. Erkek anne-babası olacak olan çift, umarım sağlıkla bebeklerini kucaklarına alırlar.



ÇOCUKLAR SANATLA TATİL YAPACAK

Müzeciliğin yanı sıra çocuklara sanat eğitimini de kendine misyon edinen İstanbul Modern, yarıyıl tatili için sanat dolu bir program hazırladı. 7–10 yaş aralığındaki çocuklar için,

19–30 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Yarıyıl Sanat Okulu Atölyesi, müzenin koleksiyon sergisindeki seçili yapıtların incelenmesiyle başlayacak. Ardından çocuklar, atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfedip kendi üretimlerini gerçekleştirerek programı tamamlayacak. Çocuğunuzun sanat dolu bir yarıyıl tatili geçirmesini istiyorsanız şimdiden kaydını yaptırın derim.



MUTLULUĞU GENÇ SEVGİLİDE BULDU

Selin Denizli ile Abdullah Burnaz, Selin'in 32. doğum günü olan 27 Ekim 2010'da Roma'da evlenmiş, 1.5 yıl ayrı yaşadıktan sonra da önceki yıl resmen boşanmışlardı. Boşanmanın ardından yalnızlığa ilk nokta koyan Abdullah Burnaz olmuş, geçen yaz 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Öğrendim ki, çocuklarıyla İzmir'de yaşayan Selin Denizli de, iki yılın ardından kendisine genç bir beyaz atlı prens bulmuş! 47 yaşındaki Selin Denizli, 30'lu yaşlarının başında olan komedyen Berkan Aytekin ile flört ediyor. Görenlerin söylediğine göre ikisinin de mutluluktan ayakları yere değmiyormuş; Allah bozmasın...



BEBEĞİ UYUTTU PAYLAŞIM GECİKTİ

Dijital içerik üreticisi Rachel Araz Kiresepi'nin hafta içindeki "Tüm gün set, eve gelip bebek uyutma... Post bu saate kaldı" paylaşımı yüreğimi sızlattı! Tüm gün set'miş, eve gelip bebek uyut'muş, mış mış da muş muş! Bir de bunları üç noktalı falan paylaşmış...

Duy da inanma; sanırsın dünyanın bütün yükü Rachel'in omuzlarında! Bildiğim kadarıyla dizi ya da sinema oyuncusu değil, sette bin bir emekle çalışan bir set isçisi de değil! Onun dediği set, sosyal medyası için para karşılığı yaptığı çekimin seti. Dolayısıyla sette her şey emrine amade, tüm planlar ona göre. Buna rağmen dert yanmış. Üstelik bir de 'bebek uyutma'yı işten saymış! Anne olduğunun farkında değil herhalde. Rachel Hanım, o 'bebek' diye bahsettiğiniz sizin çocuğunuz...



KOMBİNİ ÇOK 'FAZLA' OLMUŞ

Kendi markası olan modacı Elvan Tığlıoğlu, proporsiyon açısından hatalı bir seçim yapınca radarıma takıldı. Elvan Hanım, gündüz bir davete giderken uzun ve katmanlı bir elbise tercih etmiş. Ancak o elbisenin üzerine giydiği ceket, boyunu bölerek siluetini ağırlaştırmış.

Böyle hareketli bir elbisenin üzerine, ya aynı boy bir palto ya da daha bel boylarında bir ceket seçmesi doğru olurdu. Bot seçimi ise elbisenin rengiyle çakışarak görünümü daha da karmaşık hale getirmiş. Zaten iddialı olan renk paleti, ayakkabıyla birlikte 'fazla' hissi yaratıyor; daha tek renk ve nötr tonlarda olmalıydı.

TREND RADARI

Bu sezon kemerler yalnızca işlevsel değil, stilin başrolünde. İnce kemerlerle elbiselerde bel hattı netleştirilirken, kalın ve tokalı modeller, ceket ve paltolara güçlü bir karakter katıyor.



Kadife ceketler kış gardırobunun klasiklerinden. Özellikle derin renklerde tercih edildiğinde hem gündüz hem gece şık duruyor. Oversize kesimler modern bir hava yaratırken, klasik blazer formlar zamansızlığını koruyor.



Maksi boy faux fur paltolar bu sezon çok iddialı. Hem sıcak tutuyor hem de stilin tamamlayıcısı oluyor. Düz ve sade kombinlerin üzerine alındığında görünümü anında yükseltiyor; günlük kombinlerde bile lüks bir tavır arayanlar için birebir.