28 yıl aynı yastığı baş koyduğu Suzan Sabancı ile Ekim 2023'te boşanan Haluk Dinçer'in bekarlık hayatı kısa sürmüş, Fas asıllı Türk vatandaşı Mounia Amor ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Haluk Bey'in boşandıktan hemen sonra başlayan bu ilişkisinin uzun soluklu olmayacağı düşünülüyordu ama bir süre sonra Mounia Amor, Haluk Bey'in evine taşınmış ve birlikte yaşamaya başlamışlardı.

Hatta Amor'un Haluk Bey ile evlenip çocuk sahibi olmak istediği sosyete konuşulmaya başlamıştı. Fakat ben buna pek ihtimal vermemiştim. Öğrendim ki benim dediğim çıkmış. Üç ay önce aşk bitmiş, Mounia Amor, İstanbul'u terk edip Atina'ya yerleşmiş ve kendine yeni bir hayat kurmuş.

Haluk Bey, sevgilisini unutamamış olmalı ki, yılbaşında onu İstanbul'a davet etmiş. Amor da ikiletmeden atlayıp gelmiş. Amor, 31 Aralık'ta İstanbul'a gelmiş ve Haluk Dinçer ile birlikte yeni yıla girmiş. Yılbaşını, baş başa, Etiler'deki ünlü İtalyan restoranında kutlamışlar. Aşk yeniden başlamış ama farklı ülkelerde yaşayıp bu ilişkiyi sürdürebilirler mi bilmiyorum, bakalım sonları ne olacak...



DÜĞÜNÜ EVDE YAPACAKLAR

İşadamı Gökhan Çarmıklı ile hayat arkadaşı Bahar Tangır'ın 10 yıllık ilişkilerini kasım başında Madrid'deki Türk Büyükelçiliği'nde resmiyete döktüklerini ilk bu köşede okumuştunuz. Çok yakın birkaç dostunu Madrid'e davet eden ve kıyılan nikahın ardından küçük bir kutlama yapan çiftin İstanbul'da düğün yapacağını da eklemiştim. Düğün tarihlerini de ilk benden öğrenin.

Çiçeği burnunda evliler mayısta, Kuzguncuk'taki evlerinde yakın dostlarını davet edecekleri bir düğün daveti verecek. Mutluluklarına benim de birçok kez şahit olduğum çift umarım bir ömür aynı yastığa baş koyar.



GELENEĞİ BOZMADI

7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Bursalı işadamı Hayri Yazıcı'dan yeni yıl klasiği! Uludağ'da Kovid- 19'a yakalanıp ölümden dönen ve tam 21 ay sonra ayağa kalkabilen Hayri Yazıcı, sağlığına kavuştuktan sonra daha konservatif bir hayat yaşamaya başlamıştı.

En son 2025 yılbaşı akşamı Uludağ'daki otelinde görülen Hayri Yazıcı, bu yıl da geleneği bozmadı. Eşi Lale Yazıcı, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer ve torunu Ozan Can Şer ile 2026'ya da Uludağ'daki otelinde girdi. Yılbaşında ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğraftan gördüğüm kadarıyla Hayri Abi çok sağlıklı görünüyor; maşallah...



SANATIN YILBAŞI TATİLİ SONA ERDİ

Yeni yıl kutlamaları ve yılbaşı heyecanı derken kısa bir ara veren sanat etkinlikleri yeniden başlıyor. Pilevneli Dolapdere, 15 Ocak'ta, yeni yılın ilk sergisini açıyor. Galeri, genç sanatçı Lal Batman'ın 'The Grand Excess' adlı sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Lal Batman, eserlerinde, son zamanlarda çok tartışılan sosyal medyanın parıltılı yüzünü sorgularken, geçmişin zarafetini günümüzün yapay ihtişamıyla yüzleştiriyor. Sanatın en büyük destekçilerinden olan bir holdingin sponsorluğunda açılacak olan sergi, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.