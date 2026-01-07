Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de 10 Ocak'ta '50'ler Kulübü'ne katılacak. Eşi Yasemin Özyeğin'in, Murat Bey'in 50. doğum gününü unutulmaz kılmak için, Alpler'in zirvesinde özel bir kutlama organize ettiğini öğrendim.

İsviçre Alpleri'nde yer alan, dünya jet-set'inin gözde kayak merkezi Gstaad'daki kutlama için Yasemin Hanım, eşinin ailesini ve çok yakın birkaç dostunu davet etmiş. Murat Bey'in anne ve babası Ayşen- Hüsnü Özyeğin, kardeşi Ayşecan Özyeğin Oktay, eniştesi Görkem Oktay ve onların üç çocuğunun yanı sıra kızları Ela Ayşen ve Murat Bey'in ilk evliliğinden olan çocukları Lal, Ege ve Yaz, Murat Bey'in 50. doğum gününde yanında olacakmış.

Yasemin Hanım, konaklama için Gstaad'ın ünlü otelinde yer ayırtırken kutlama için de kayak merkezinin popüler restoranına rezervasyon yaptırmış. Kutlama için 8 Ocak'ta Gstaad'a gidip 11 Ocak'ta geri döneceklermiş. Yasemin Hanım, kutlamanın unutulmaz olması için her detayıyla bizzat ilgileniyormuş. Murat Özyeğin'in, 50. doğum gününü hiç unutmayacağına eminim. Ben de Murat Bey'e, nice güzel yaşlar diliyorum.



AYRILMADILAR AŞKA DEVAM

Şubat 2023'te kansere yenik düşen Burcu Hanif'in eşi Mehmet Hanif, çok geçmeden, merhum eşinin yakın arkadaşı Sitare Kalyoncuoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyete bu aşka başta onay vermediği için ilişkilerini uzun bir süre gözlerden uzak yaşamak zorunda kalan aşıklar, ilk kez yazın yan yana fotoğraf vermeye başlamışlardı.

Ancak aşıklar, yazdan bu yana pek ortalarda gözükmeyince, sosyetede "Ayrıldılar mı?" dedikoduları ayyuka çıktı. Sosyetenin merakını gidereyim; ayrılmadılar... Yeni yıla da birlikte girdiler; arkadaşları ile yılbaşını kutladılar.



YENİ YILI KIZIYLA KARŞILADI

İşadamı Sezai Taşkent, kendisini 50 yaşında baba yapan Polonyalı eşi Viviana Czapracka ile Eylül 2019'da tek celsede boşanmış ikinci kez bekar kalmıştı. Nikah öncesi evlilik sözleşmesi imzaladıkları için çekişmesiz boşanmayı başaran çiftin kızları Lila'nın velayeti anneye verilmişti.

Ancak sonraki dönemde Czapracka'nın Lila'yı babasına göstermediği yazılıp çizilmişti. Ya o dönem konuşulanlar yalandı ya da Sezai Bey eski eşi ile kızı konusunda uzlaşmayı başardı. Çünkü Sezai Bey, yeni yıla, Bolu'daki evinde kızı Lila ve dostlarıyla birlikte girdi.



IŞILTILI TASARIMLARI BEĞENİLDİ

Kendi moda markasını kurup özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren cemiyet hayatının ünlü ismi Dicle İpek Öztaşkın, yeni koleksiyonunu için Reşitpaşa'daki showroom'unda bir davet verdi.

Markasının tutkunu olan cemiyet hayatından dostlarını davet eden Dicle Hanım, samimi bir ortamda yeni tasarımlarını konuklarının beğenisine sundu. Konuklar, Dicle Hanım'ın ışıltılı tasarımlarını tek tek incelerken beğendiklerini satın almayı da ihmal etmedi. Dicle Hanım, hem yeni tasarımlarının çok beğenilmesi hem de dostlarıyla bir arada olmasından dolayı çok mutlu oldu.