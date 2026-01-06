Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtığını herkes benim haberimle öğrenmişti. Revna Sarıgül'ün, 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediği, Ömer Sarıgül'ün de 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif ettiği haberini de sizinle paylaşıp bu boşanma sürecinin çok çekişmeli geçeceğini eklemiştim.

Dediğim gibi de oluyor. Şimdi de öğrendim ki, Ömer Sarıgül, henüz boşanmadığı eşinin altından arabasını alıyormuş. Ömer Bey, Revna Hanım'ın yıllardır kullandığı cipi istemiş. Çünkü cip Ömer Bey'in şirketinin üzerineymiş.

Revna Hanım vermek istememiş ve Ömer Bey de, şirketine ihtarname çektirmiş. Revna Hanım, iki gün içinde cipi vermezse hukuki işlem başlatılacakmış.Fakat işin garibi, Revna Hanım evlendiğinde kendi arabası varmış ama eşi Ömer Bey, arabasını satıp yerine ona sıfır bir cip almış.

Ancak cipi, eşinin değil şirketinin üzerine yaptığı için Revna Hanım hem kendi arabasından hem de yerine alınan cipten olmuş. Bakalım daha neler göreceğiz? İki çocukları olan RevnaÖmer Sarıgül çiftinin birbirinin gözünü oymadan boşanamaya niyeti yok galiba...



SONUNDA AŞKINI İLAN ETTİ

Dünya rekorunun sahibi olan serbest dalış milli sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit'in yeni bir aşka yelken açtığını kasımda ilk bu köşede okumuştunuz.

İlişkilerini gizli yaşamak isteyen aşıklar, o dönem tatil için gittikleri Kahire'de bile, Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin anıtsal heykelinde ayrı ayrı poz vermişti.

Şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğimiz Şahika Ercümen, sonunda ilişkisini ifşa etti! Hoş, yine yan yana fotoğraflarını paylaşmadı ama el ele fotoğraflarıyla ilişkilerini dosta-düşmana duyurdu. Mutlulukları daim olsun...



GSTAAD'I KÖYLERİ BELLEDİLER

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin yedinci yılını kutlayan ünlü manken Özge Ulusoy ile işadamı Faruk Çolakoğlu, buna rağmen ilişkilerini gözden uzak yaşamaya devam ediyor.

O yüzden genelde yurtdışında tatil yapan aşıklar, önceki gün adeta ikinci adresleri haline gelen İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Gstaad'ta gitti. Hatta Özge Ulusoy, uçaktan çektiği bir fotoğrafı "Biz köyümüze..." notuyla paylaştı. Yani aşıklar, Gstaad'ı köyleri bellemiş! Bu arada, iki yıl önceki yıldönümlerinde Faruk Çolakoğlu, Özge Ulusoy'a 500 bin Euro'luk tek taş hediye etmişti ve evlenmeleri bekleniyordu ama devamı gelmedi. Bakalım çiftten bu yıl nikah davetiyesi gelecek mi...