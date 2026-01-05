Yeni yıla müjdeli bir haber ile başlıyorum; umarım hep böyle mutlu haberler paylaşırım. Sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman babaanne oluyor. Evet, yanlış okumadınız...

Eski eşi Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Kemal Gülman'ın üç yıl önce St. Tropez'de tanıştığı, Eylül 2024'te Atina'da evlenme teklif ettiği ve Haziran 2025'te İstanbul'da görkemli bir düğünle evlendiği Azeri gelini Mariam Gülman hamile...

Çift, mutlu evliklerini bir bebekle taçlandırmak için ellerini çabuk tutmuş. Azeri gelinimiz yaklaşık dört aylık hamile. Bu arada çiftin bebeklerinin cinsiyetini de öğrendim; Feryal Gülman'a erkek torun geliyor. Umarım birinci evlilik yıldönümlerinde oğlunu kucağına alacak olan Mariam da, oğlu da sağlıkla kurtulur. Bu arada bu haberi çiftin en yakınlarının bile benim haberimle öğreneceğini belirteyim. Çünkü henüz hiçbirinin haberi yok.



ÖMER İÇİN MADRİD'DE BULUŞTULAR

İki yıllık çekişmeli boşanma davası ile 14 yıllık evlilikleri 2018'de resmen biten, geçen süreçte de zaman zaman sorun yaşayan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yeni yıla birlikte girdi!

Başta yanlış gördüm sandım ama aynı fotoğraf karesine girmeseler de, aynı masanın etrafında oturan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, öğrendim ki Real Madrid'de basketbol oynayan oğulları Ömer'in yaşadığı Madrid'de buluşmuşlar. İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde öğrenim gören kızları İrem de Madrid'e gelmiş ve 2026'ya hep beraber girmişler. Boşanan çiftlerin böyle medeni buluşmaları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Eminim çocukları da çok mutlu olmuştur.



KÜÇÜK KAHRAMANIN ELİ KULAĞINDA

Aralık 2024'te dünyaya getirdiği kızı Yaz henüz dört aylıkken ikinci bebeğine hamile kalan ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, oğlu Pars'ı kucağına almak için artık gün sayıyor. Kızı doğduktan 20 gün sonra çalışmaya başlayan Eda Hanım, karnı burnunda da çalışmaya devam ediyor.

Önceki gün oğlunun odası için yaptığı tabloyu bitiren Eda Hanım; bir pars hayvanını ve Süpermen'i resmetmiş ve "Hoş geldin küçük kahramanımız Pars Kent" yazmış. Biliyorsunuz Süpermen'in filmdeki adı Clark Kent'ti. Bizi sadece Pars'ı biliyorduk ama görünen o ki, Pars'ın ikinci ismi de Kent olacak! Sağlıkla kurtulsunlar...



YILBAŞI TATİLİNİ ZİRVEDE GEÇİRDİLER

Pijma Terlik Televizyon (PTT) trendi bu yıl da devam etti etmesine ama yılbaşı kutlaması için şehri terk edip zirveye çıkanlar da yok değildi. Birkaç hafta önce kayak sezonunu Palandöken'de açan

İstanbul'un elitleri, bu kez Uludağ ve Kartalkaya'da pistleri şenlendirdi. Yeni yıla karlar altında girmek isteyen ünlü isimler, gündüzleri çoluk çocuk kayak yapıp karın tadını çıkardı...