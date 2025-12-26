Yılın bu son günlerinde maalesef yine herkesi dumura uğratacak bir boşanma haberim var! Türkiye'de özel bankacılık alanında uzmanlaşmış en eski isimlerden biri olan Didem Bağrıaçık ile işadamı Mustafa Bağrıaçık'tan söz ediyorum. Şimdiye kadar tartıştıklarını bile duymadığım çift bunca yılın ardından anlaşmalı olarak evliliklerini tek celsede bitirmiş.

Didem Hanım, sosyal medya hesabındaki soyadını Baltaoğlu olarak değiştirse de, yıllarca aynı yastığa baş koyduğu Mustafa Bey ile çekilmiş onlarca fotoğrafına dokunmamış. Demek ki, medeni bir şekilde boşanmayı başarmışlar. Ne diyelim; keşke boşanmasalardı ama ikisinin de yolu açık olsun.



LONDRA'YA GELİN GİTMİŞ

Birçok ünlü için sanat danışmanlığı yapan, bir dönem adı Haluk Dinçer ile aşk dedikodusuna karışan Selcan Atılgan'ın da sessiz sedasız gelin olduğunu duydum! Selcan Hanım beyaz atlı prensini Londra'da bulmuş ve evlenip oraya yerleşmiş.

Eşinin adını öğrenemedim ama kendisi gibi sanat danışmanı olduğunu duydum. İşin garibi, Selcan Hanım, evlendiğini en yakınlarından bile gizliyormuş, kimselere söylemiyormuş. Selcan Hanım'ın evlendiğini gizlemesi ilginç geldi bana. Bir bildiği vardır tabii ama sebebini de çok merak ettim doğrusu...



YENİ MAĞAZADA EĞLENCELİ DAVET

Yeni yıl davetleri yüzünden koşuşturma içinde olan İstanbul'un elitleri, Nişantaşı'nda bir davetteydi. Ama bu kez 2026'nın gelişini değil, bir mağazanın açılışını kutlamak için bir araya geldiler. Ünlü bir Türk deri markası, Nişantaşı'ndaki mağazasını yeni bir konseptle yeniden açtı.

Tarzını da değiştiren markanın, bunları anlatmak için yeni mağazasında verdiği davete, moda tutkunu ünlüler katıldı. Konuklar, havaların soğuduğu bu günlerde deri kıyafetleri inceleyip beğendiklerini satın aldı. Etkinliğe, şarkıcı Ceren Özdemir'in canlı performansı da ayrı bir renk kattı.