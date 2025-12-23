40 yıl aradan sonra 'Zengin Mutfağı' ile tiyatro sahnesine dönen ve altı yıl kapalı gişe oynadığı oyunuyla 10 Haziran'da son kez sahneye çıkan Şener Şen, sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

26 Aralık'ta 84 yaşına basacak olan Şen'in artık hayallerinin peşinden koşacağını, en büyük hayalinin ise dünyayı gezmek olduğunu yazmıştım. Neredeyse her ay dünyanın merak ettiği bir ülkesine seyahat eden Şen'in tekrar tiyatro sahnesine dönme ihtimalinin olduğunu duydum!

En son bir gıda firması ile milyon TL'lik reklam anlaşması yapan Şen'in tiyatro oyunundaki sponsoru kapısını çalmış ve tekrar sahneye çıkması konusunda ısrar ediyormuş. Şen'in, önümüzdeki ay çok görmek istediği Küba'ya gideceğini ve dönüşte kararını vereceğini öğrendim. Bakalım usta oyuncu baskılara boyun eğip 84 yaşında mutfağına geri mi dönecek yoksa 'gidilecek ülkeler' listesine tik atmaya mı devam edecek...



İLHAM VEREN BULUŞMA

Yeni yıl öncesi davetler hız kesmiyor. Bir günde birkaç kapı aşındıran İstanbul'un elitleri, hafta sonu da bir seramik mağazasında buluştu. Zeynep Bodur Okyay, Fulya'da yeni açtıkları mağazasında iş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel bir davet verdi.

Bilge Kuru'nun organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte; tasarım, mimari, yaşam kültürü ve ilham veren hikâyeler aynı sofrada paylaşıldı. Bu arada Zeynep Bodur Okyay, davetlilerine, markanın yeni ürünlerini tanıtıp 2026 trendleri hakkında da bilgi verdi.



YILIN İLK SERGİSİ LAL BATMAN'DAN

Ülkemizdeki sanat piyasasının ünlü aktörlerinden Murat Pilevneli, yeni yılın ilk sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Lal Batman'ın sosyal medyanın parıltılı yüzünü sorgularken, geçmişin zarafetini günümüzün yapay ihtişamıyla yüzleştirdiği verdiği kişisel sergisi,

Dolapdere'de sanatseverlerle buluşacak. Batman'ın dijital ve plastiği yan yana getirerek; mürekkep, akrilik, doğal ve cam taşlar ile inciler kullanılarak oyma dokulu kâğıtlarda hayat bulduğu eserleri 15 Ocak'ta ziyarete açılacak.



KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK ETKİNLİĞİ

TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, kızları Dila Bulut Derya ve Nida Bulut Bozkurt ile kadın girişimcileri desteklemek ve tasarım üretimini görünür kılmak amacıyla üç gün süren bir etkinlik gerçekleştirdi. Aynı zamanda İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olan Nilüfer Bulut'un, şehrin önemli kültür sanat duraklarından biri haline gelen üniversitenin altındaki mekanda düzenlediği etkinliğe ilgi büyüktü.

Kezban Hatemi, Demet Sabancı Çetindoğan, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ Nimet Çubukçu, Neşe Kavak, Merih Turan gibi ünlü isimlerin de katıldığı etkinlikte, kadın girişimciliğini ve bağımsız tasarımcıları destekleyen kapsayıcı bir buluşma yaşandı.