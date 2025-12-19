Son günlerde sosyetenin TOP 10 dedikodu listesinin bir numarası, Ömer-Revna Sarıgül çiftinin çekişmeli boşanma davası! Kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan; 1,5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka isteyen Revna Sarıgül ile 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira nafaka teklif eden Ömer Sarıgül arasındaki dava, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.

Bu arada Revna Sarıgül'ün aldatıldığını nasıl öğrendiği bilgisi kulağıma geldi. Meğer Revna Sarıgül, aldatıldığını, eşinin telefonuna yerleştirdiği casus yazılımla ortaya çıkarmış. Evet, yanlış okumadınız...

Son dönemde eşinin hareketlerinden şüphelenen Revna Hanım, telefonuna casus yazılım yüklemiş ve takip etmeye başlamış. Eşini ne zaman arayıp "Neredesin?" diye sorsa hep farklı yerler söyleyen Ömer Sarıgül, meğer her defasında

Kabataş'taki otelinin 302 numaralı odasında oluyormuş! Bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelmiş. Şu an sosyete kulislerinde en çok bu konuşuluyor. Konuşulmayacak gibi de değil; böylesi ancak filmlerde olur.



BOĞAZ'DA ANLAMLI KONSER

Yazın Harbiye'de konser veren ve büyük yankı uyandıran Yunanistan'ın mega starı Konstantinos Argiros, bu kez çocukların dileklerini gerçekleştirmek için İstanbul'daydı. Argiros, önceki akşam Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde sahneye çıkıp riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışan Make-A-Wish Türkiye için şarkılarını söyledi.

Otelin şeflerinin hazırladığı özel mönünün de sunulduğu bu özel konsere, Make-A-Wish Türkiye üyeleri başta olmak üzere ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Emeği geçen herkesin gölüne sağlık.



ÜÇÜNCÜ TORUN GELİYOR

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun oğlu Raşit Müftüoğlu ile gelini Nazlı Hanım çok hızlı çıktı! Ekim 2023'te nişanlanıp iki ay sonra evlenen çift, Eylül 2024'te kızları Melisa'yı kucaklarına almıştı. Öğrendim ki, Müftüoğlu çifti ikinci bebek için de neredeyse hiç ara vermemiş.

15 aylık kızları Melisa'ya bu ay bir kardeş daha geliyormuş. Doktorunun doğum için 26 Aralık'a gün verdiği Nazlı Hanım'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de kız. Kızları Merve Müftüoğlu'ndan Aleyna adına bir kız torunları olan Osman-Mihriban Müftüoğlu çifti, böylece kız torunları üçleyecek. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.



YENİ OTELDEN İLK ETKİNLİK

Kayak merkezlerimize kar düşmeye başladı ve oteller de kapılarını açtı. Uludağ, bu sezona yeni bir otelle başladı. Geçen hafta açılışı yapılan yeni otel, hemen etkinliklere de başladı. İlk etkinliği ise bir sergi açmak oldu. Otel, bir sanat galerisi iş birliğiyle hazırladığı 'İpeğin Hafifliği, Taşın Ağırlığı' adlı sergisini sanatsever tatilcilerle buluşturdu.

Sergide, 15 farklı sanatçının, resim, dijital art, enstalasyon ve dokuma gibi birbirinden farklı tekniklerle hayata geçirdiği 34 eser yer alıyor. Berkay Görgü küratörlüğünde hazırlanan sergi, 31 Mart'a kadar devam edecek.