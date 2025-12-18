Oyuncu Şükrü Ayyıldız ile evliliğin eşiğinden dönen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya akıllanmıyor! Düşmeyen ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle 17 Ekim'de girdiği hastaneden ancak 20 gün sonra çıkabilen Sibil, evine dönmüştü.

Evinde iyileşme süreci devam eden Sibil, "Oradan oraya koşarsam olacağı bu. Bana büyük bir ders oldu. Artık değişeceğim" demişti. Görünen o ki, ne ders almış ne de değişmiş! Çünkü davet 'host' ediyor (neyse ki maske takmış), markalarla iş birlikleri yapıyor, reklam için ürünleri takıp takıştırıp fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor, velhasıl hastalanmadan önceki hayatını yaşıyor.

Önceki gün de yine bir iş birliği için evlerinin bahçesinde objektif karşısına geçti Sibil. Çekim esnasında aniden bastıran yağmurun altında kalıp iliklerine kadar ıslandı. Hastanede 20 gün boyunca başucundan ayrılmayan annesi Jermin Hanım, kızının ıslanmasına çok üzüldü. Ancak Sibil oralı değildi, o ıslanmış halinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla meşguldü. Be iş aşkıymış anlamadım. Sevgili Sibil, sağlık bu ihmale gelmez, benden söylemesi.



SANAT DÜNYASINA TRANSFER OLDU

İş dünyasından sanata merak saran ve hatta hobi diye başlayıp sanatçı olan birçok insan var. İşte ona bir örnek daha. İşkadını Sibel Çataklı, resme olan merakını pratiğe dökmek için ressam ve tasarımcı Emre Ertürk'ün kapısını çalmış.

Üç yıl boyunca ondan resim dersleri alan Sibel Hanım, sonunda sergi açacak düzeye gelmiş. Sibel Çataklı ilk resim sergisini, önceki gün BestArt Galeri'de açtı. Açılışa başta hocası Emre Ertürk olmak üzere, iş ve cemiyet hayatından dostları katıldı. Sibel Çataklı'nın 'Tutku ve Kuşku' adı altında topladığı resimleri, konuklar tarafından çok beğenildi.



FENERBAHÇE İBO'YU ONURLANDIRDI

Fenerbahçe Beko, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ı onurlandırdı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tarihindeki en özel isimlerinden biri olan İbrahim Kutluay'ın forması, Basketbol Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR ile oynanan maçtan önce düzenlenen törenle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na asıldı.

İbrahim Kutluay, Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci'ın özel tasarım portresini hediye ettiği 51 yaşındaki İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'de 1991-1999 ve 2006- 2007 yıllarında forma giymişti.



İYİLİK İÇİN ALIŞVERİŞ

Mine Narin'in onursal başkanı olduğu Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli çocuklar yararına düzenlediği geleneksel alışveriş festivali 18. kez gerçekleşti. "İyilikten Festival Doğar" temasıyla kapılarını açan alışveriş festivali, iki gün boyunca ziyaretçilerini birbirinden özel markalarla buluşturdu.

Ziyaretçiler, yeni yıl öncesinde sevdikleri için hediye alırken aynı zamanda otizmli çocukların eğitimine katkıda bulunmanın da mutluluğunu yaşadı. Ayrıca, vakıf kurucularının ve iş dünyasından önemli isimlerinin hazırladığı yılbaşı hediye sepetleri, otizmli çocuklar yararına bağışa dönüşerek festivale anlam kattı. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.