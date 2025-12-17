44 yılda 402 müzayede düzenleyerek kırılması güç bir rekoru elinde bulunduran Nurcan-Turgay Artam'ın kurucusu olduğu müzayede evi, 2025'in son müzayedesini gerçekleştiriyor.

Müzayede evinin ikinci kuşak temsilcisi Olgaç Artam, yılın son müzayedesi için Türk sanatının farklı dönemlerinden nadir örnekleri bir araya getirmiş. Klasik dönemden modernizme, Paris Ekolü'nden geometrik soyutlamaya, figüratif ustalardan günümüz sanatının özgün yorumlarına uzanan 519 eserden oluşan seçkinin içinde Burhan Doğançay, Kemal Önsoy, Fikret Mualla, Adnan Çoker gibi büyük ustaların eserleri de yer alıyor.

Ayrıca özel bir Bedri Rahmi koleksiyonu da bu müzayedede satışa çıkıyor. Müzayedenin en gözde eserinin ise Burhan Doğançay'ın 'Untitled' adlı eseri olacağı konuşuluyor. Müzelik olan bu eser için ciddi bir kapışma yaşanacağı iddia ediliyor. Bu arada meraklılarına bir not; müzayedeye sunulan eserler, 21 Aralık'a kadar müzayede evinin Maçka'daki binasında sergilenecek; eserleri dünya gözüyle bir görün derim.



SIRA DIŞI SERGİYE YOĞUN İLGİ

Sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösteren Etiler'deki bağımsız sanat alanı Loft Art, yine güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Güneş Çağlarcan'ın "Requiem For Shadows" adlı sergisi sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir davetle açıldı.

Sanatçı, müzik ve görüntüyü bir araya getiren sergisi için, "Sanatseverleri yalnızca görmeye değil hissetmeye davet ediyorum" diyor. Bu sıra dışı sergi, ayrıca Güneş Çağlarcan'ın özgün "Shadows" besteleri ile piyano eşliğinde sanatseverleri ağırlıyor. Sergi 28 Aralık'a kadar açık kalacak, bilginize...



SEVENLERİ MEVLİDİNDE BULUŞACAK

7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği işadamı Fatih Kıral, geçen yıl 20 Aralık'ta vefat etmişti. Önceki yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan, bu süreçte hem kendi adını taşıyan torununu kucağına alan hem de büyük oğlunun mürüvvetini gören

Fatih Kıral'ın ömrü başka mutluluklara vefa etmemişti. 42 yıl aynı yastığı baş koyduğu eşi Figen Hanım ile oğulları Onur ve Oğuz Kıral'ın, Kandilli'deki evlerinin bahçesinde bu pazar Fatih Bey'in ölümünün sene-i devriyesinde mevlid okutacaklarını öğrendim. Sevenleri mevlide akın edecektir, Allah gani gani rahmet eylesin.



ÜÇÜNCÜ KEZ FIA YÖNETİMİNDE

Efsane ralli pilotu, işadamı Serkan Yazıcı, 2017'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı olduğu dönemde, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 14 üyesinden biri olarak seçilmişti.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, geçen hafta Özbekistan Taşkent'te gerçekleştirilen genel kurulda ikinci kez başkan seçildi. TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da, genel kurulda üçüncü kez konsey üyeliğine seçilirken, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseyde yer aldı; tebrikler...