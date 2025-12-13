Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'e, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığını herkes benden öğrenmişti. Revna Hanım'ın, eşine uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını da yazmıştım. Taraflar sessizliğini korurken olaya kayınvalide dahil oldu!

Ömer Sarıgül'ün annesi Aylin Kotil, önce bu konuda polemiğe girmeyeceğini söyledi ama sonra açtı ağzını yumdu gözünü! "Çocuklar üzerinden karşı tarafı terbiye etmek, babalarından onları kaçırmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etki ve travmayı düşünmeden kişisel hırslar ve öfkeyle hareket etmek bizi son derece üzmektedir" diyen Aylin Hanım bununla da yetinmeyip ,

"Boşanmayı taşıyabilmek de kişisel sorumluluk getirir" diyerek geline bir darbe daha vurmuş! İyi ki, polemiğe girmek istememiş, girmek isteseydi kim bilir neler diyecekti.

Oğlunun birçok kez eşini aldattığı iddialarını görmezden gelip gelinini çocuklar üzerinden suçlaması ve sorumsuzlukla itham etmesi hiç adil gelmedi bana. Keşke Aylin Kotil, eşini aldatıp olayların bu noktaya gelmesine sebep olan oğlu Ömer'e de birkaç laf etseydi.



DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

2020 yazında evlendiği işadamı Ekrem Vardar ile özel hayatında mutluluğu yakalayan Tuğçe Eyilik Vardar, iş hayatındaki başarısıyla da adından söz ettiriyor. İç mekan tasarımcısı Tuğçe Hanım, yakın çevresi için yaptığı sandalye, abajur, sehpa gibi mobilyalar beğenilip çok ilgi görünce hobisini işe dönüştürmüş, 2018'de markasını kurmuştu.

Mobilya tasarım markasını büyütüp ev dekorasyonu ürünleri de satan, mağaza sayısını da artıran Tuğçe Hanım, son olarak Beykoz Çubuklu'da yeni bir shoowroom açtı. Açılış için bir davet veren Tuğçe Hanım'ı cemiyet hayatından dostları yalnız bırakmadı.



İSTANBUL AŞIĞI BİR SOPRANO

Şamdan Plus, dünyanın en ünlü sopranolarından Emma Shapplin ile İstanbul'da röportaj yaptı. Derginin özel fotoğraf çekimi yapıp kapağına da taşıdığı Emma Shapplin, çok samimi bir röportaj vermiş. Çocukken futbol oynadığını, çok utangaç olduğunu, Maria Callas'ı taklit ederek sesini keşfettiğini, ressam olduğunu ancak bunu sanat dünyasına kabul ettirmenin zor olduğunu, kendi müzik şirketini kurduğunda özgürleştiğini ve daha birçok şey anlatmış.

Bir de İstanbul sevgisinden söz etmiş Shapplin; "İstanbul'u çok özlüyorum, o yüzden sık sık geliyorum. Boğaz'da olma hissi eşsiz ve bunu açıklamak zor. Bu şehir, gözlerimi rahatlatıyor, bedenimi ve ruhumu dinlendiriyor" demiş. Bence bir Şamdan Plus alıp bu röportajı okuyun.



YAVRU VATAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ ALDI

Bu yıl Riyad'da düzenlenen ve 'Gastronomi Oscar'ı olarak kabul edilen 31. Gourmand Ödülleri'nden geçen ay iki ödülle dönen Aslıhan Koruyan Sabancı'ya bir ödül de Yavru Vatan Kıbrıs'tan geldi. Eğitimden bilime, sanattan spora kadar her alanda iz bırakan kadınların ödüllendirdiği

"Kuzey'in Kadın Yıldızları Ödülleri" töreninde Aslıhan Hanım'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi. Girne'de bir otelde düzenlenen ödül törenine katılan Aslıhan Hanım, "Bu ödülü almaktan büyük mutluluk ve onur duydum" dedi. Aslıhan Hanım'ı ben de tebrik ediyorum.



YENİ YIL MENÜSÜNÜ TEST ETTİLER

Yeni yıl arifesinde davet trafiği hızlandı; İstanbul'un elitleri şimdiden günde birkaç kapı aşındırmaktan helak oldu! Etiler'deki ünlü Japon restoranı da önceki gün yeni yıl daveti verdi. İş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı davette restoranın özel yeni yıl menüsü ikram edildi.

Ünlü davetliler, yeni yıl gecesi servis edilecek menüyü böylece günler öncesinden tatma imkanı buldu. Bu arada restoranın, geleneksel Uzak Doğu tekniklerini modern yorumlarla buluşturup hazırladığı menü davetlilerden tam not aldı.



BEKLENMEDİK STİL!

2008 yılında kurduğu ve büyük başarı yakaladığı çanta markası ile hem kadınların hem de erkeklerin gönlünde taht kuran tasarımcı Serra Türker Bayır bu hafta radarıma takılan isim oldu. Serra Hanım geçenlerde katıldığı gündüz davetinde klasik bir görünüm tercih etmiş.

Ancak renklerle hareketlendirmeye çalışsa da çok karışık ve sıkıcı bir stil ortaya koymuş. Dantelli bluzu ve desenli şalı çok karmaşık bir görünüm yaratmış. Hem yurtiçi hem de yurtdışında arzu nesnesi haline gelen çantaların yaratıcısı olan bir tasarımcı bile böyle hatalar yapabiliyor demek ki!

TREND RADARI

Bu sezonun renklerinden biri yeşil olacak. Pastel tonlarındaki yeşiller hem zarif hem de sakinleştirici etkiye sahip.

Bu sezonun şıklık garantili görünümlerini ceket elbiseler sağlayacak diyebiliriz. Özellikle dikiş konusunda farklılaşanlar...

Geniş omuzlar popülerliğine devam ederken, vatka görünümleri daha da maskülenleşiyor. Net görünümlü geniş omuzlar karizmatik bir görünüm sağlıyor.