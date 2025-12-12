Şarkıcı Berkay'ın, eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile 1.5 aydır otelde kaldığını öğrendim. Berkay, Tarabya'daki bir otelin kral dairesini kiralamış ve ailece yerleşmişler. İstinye'de güzel bir evlerinin olduğunu bildiğim çiftin neden evlerinde değil de otelde kaldıklarını da öğrendim. Meğer Berkay, Zekeriyaköy'de bir villa satın almış. Villada kapsamlı bir tadilata girişmişler.

Ancak planladıkları tarihte tadilat bitmemiş. İstinye'deki evlerini sattıkları için de boşaltmak zorunda kalmışlar ve Tarabya'daki otelin kral dairesine yerleşmişler. Bu oteli seçmelerinin sebebi ise, çocuklarının okuluna yakın olmasıymış. Kulağıma gelenlere göre bu durumdan şikayetçi değillermiş, otelde çok mutlularmış. Hatta Özlem Hanım, kral dairesinin mutfağına, evindeki düzeni kurmuş ve Boğaz manzarasında çocuklarına ve eşine yemekler, pastalar, börekler yapıyormuş. Zekeriyaköy'deki villalarına, yeni yılın ilk günlerinde taşınmayı planlayan aile otelde mutlularmış ama bakalım kral dairesinin faturası geldiğinde de yine mutlu olacaklar mı?



ANLAMLI ETKİNLİK

Antalya'daki tarihi Hadrian Kapısı'nda ve Gaziantep Doliche Antik Kenti'nde düzenlediği anlamlı defilelerle adından söz ettiren modacı Tuba Ergin, bu kez kadın istihdamını kuvvetlendirmek için elini taşın altına koydu.

Bir kuruluşun 'Kadınlarımızı Güçlendirelim Projesi'ni desteklemek için Üsküdar'daki AVM'de bulunan mağazasında yeni yıl etkinliği düzenledi. Ünlülerin ilgi gösterdiği etkinlikte, Ergin satışların gelirinin bir kısmını ve yeni koleksiyonuna ait bir elbisenin açık artırmayla satışından elde edilen geliri bağışladı.



OSCAR'LI YILDIZ ECE ŞİRİN'DEN VAZGEÇMİYOR

Mücevher markasıyla Türkler kadar yabancı ünlülerin de kalbini fetheden Ece Şirin, özellikle Oscar'lı oyuncu ve yönetmen Kate Winslet'in aklını başından almış gibi gözüküyor! Dünyaca ünlü popçu Madonna gibi Ece Şirin'in gönüllü reklam yüzü gibi davranan Kate Winslet, Ece Şirin'in yine bedava reklamını yaptı.

Winslet, yeni filmi 'Goodbye June'nin tanıtımı için yapılan fotoğraf çekiminde, Ece Şirin tasarımı olan bir kolye ile objektif karşısına geçmiş. Kate Winslet gibi bir dünya starına milyon dolar verse zor yaptırabileceği reklamı, özgün tasarımları sayesinde bedavaya yaptıran Ece Şirin'e gerçekten bravo.



İKİ YIL SONRA MÜJDEYİ VERDİLER

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğününün olduğu İtalya'nın Polignano a Mare adlı sahil kasabasındaki otelde, dillere destan bir düğünle evlenen Elif-Alen Anva çiftinden müjdeli haber var. Çift 2023 yılında, Burcu Esmersoy'un düğününden bir ay sonra;

Ruken Mızraklı, Dalia Garih, Roxy Garih, Berrak Barut, Allan Hakko, Hakan Sabancı ve o dönem flört ettiği Hande Erçel'in de mutluluklarına şahitlik ettiği, üç gün süren düğünle evlenmişti. Anva çifti iki yıl sonra ailelerine bebek müjdesi vermiş. Mutlu evliliklerini artık bir bebekle taçlandıracak olan çift, umarım sağlıkla bebeklerini kucaklarına alır.