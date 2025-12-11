Revna Sarıgül'ün 2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma kararı aldığını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Benim haberimin ardından sosyal medyada evliliğinde sorun yaşadığı kabul eden

Revna Sarıgül'ün ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'ye vekalet verdiğini de yazmıştım. Şimdi de öğrendim ki, Hatemi, Revna Sarıgül'ün boşanma davasını açmış. Bu arada Revna Hanım, eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini bir kez değil birçok kez aldattığını öğrenmiş.

Bu yüzden midir yoksa aralarında başka şeyler de mi var bilmem ama Revna Hanım bir de eşini kendisinden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış. Bu karardan da anlaşılacağı gibi Revna-Ömer Sarıgül çiftinin boşanması sancılı geçecek. Kezban Hatemi'nin Revna Hanım'ın avukatı olduğunu ve yüksek boşanma tazminatları kopardığını düşünürsek, daha çok Ömer Sarıgül için bu davanın çok zorlu geçeceği kesin.



SÜRPRİZ TEKLİF

Usta tiyatrocu merhum Ferhan Şensoy ile oyuncusunucu Derya Baykal'ın küçük kızları, oyuncu Derya Şensoy'un da başı bağlanıyor. Şubat ayından bu yana flört ettiği meslektaşı Yağız Can Konyalı, önceki gün sürpriz bir şekilde

Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu ve "evet" cevabını aldı. 10 aylık ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı. Benim de mutluluklarına birkaç kez şahit olduğum aşıkların önümüzdeki yaz nikah masasına oturmayı planladıklarını öğrendim. Mutlulukları daim olsun.



MONACO ÇIKARMASI İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTTİ

İstanbul'un elitleri, adeta ikinci adresleri olan Monaco'ya bu kez Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a destek olmak için çıkarma yaptı.

Monaco- Galatasaray maçı için bir gün önce, dünya jet-set'inin de gözde tatil yeri olan Monaco'ya giden ünlü isimler, İmparatorluk Salonu'ndaki özel davete katıldı, Monaco'nun gözde mekanlarında yiyip içip eğlendi. Ancak geri dönüşleri maalesef hüzünlü oldu. Çünkü her seferinden takımlarının zaferine şahitlik ettikleri Monaco'da, bu kez Galatasaray, Monaco'ya 1-0 yenildi.



BİR ÖDÜL DE KIBRIS'TAN

6 yaşındayken piyano eğitimine başlayan 9 yaşındaki Alara Derin Kopar, kısa sürede piyanoda aldığı ödüllerle ülkemizin gururu oldu. Bu yıl, Amerika'dan 9 yaş kategorisinde 1'incilik, İtalya'dan da 2'ncilik ödülüyle dönen Alara, hafta sonu Kıbrıs'ta düzenlenen 4. Gülsin Onay Piyano Yarışması'nda da 2'ncilik ödülünün sahibi oldu.

"Yurtdışı ve yurtiçinde düzenlenen festival ve yarışmalara katılarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye devam etmesini istiyoruz" diyen eğitmeni Simla Özbudak, Alara'nın örnek aldığı piyanistlerin Lang Lang ve Gülsin Onay olduğunu da söyledi. Alara Derin Kopar'ın yolu açık olsun...