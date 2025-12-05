Son derece lüks bulunan yaşam tarzı, sarayı anımsatan evi ve sıra dışı moda anlayışıyla sık sık dile düşen influencer Rachel Araz Kiresepi, yine gündem olmayı başardı!

Geçen yıl bin 295 dolarlık baget ekmek çantası ile mayıs ayında da domates şeklindeki 3 bin 450 dolarlık çantası ile sosyal medyayı sallayan Rachel, bu kez ünlü bir İtalyan markasının sonbahar-kış koleksiyonuna ait, 3 bin 250 dolarlık (Türkçesi yaklaşık 138 bin TL) spagetti çantası ile ortaya çıktı! "Böyle şeyleri kim alıyor?" denilen her şeyi göründüğü gibi Rachel alıyor.

Resmen kariyerini bunun üzerine kurmuş; adından söz ettirebilmek için nerede absürt bir parça varsa alıyor. Rachel'in spagetti çantası da sosyal medyada çok konuşulacak tamam ama farklı olmanın ve fark yaratmanın yolu bu olmasa gerek. Tamam paran var, Türkiye'de kimsenin kolunda görmeyeceğimiz bir çantaya 138 bin lira verebiliyorsun ve sosyal medyada gündem de yaratıyorsun ama bu sana ve takipçilerine ne katıyor çok merak ediyorum doğrusu.



FOTOĞRAFLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

İş yaşamında 51. yılını kutlayan, aynı zamanda profesyonel bir fotoğraf sanatçısı olan Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin fotoğraf arşivlerini korumayı ve geleceğe taşımayı amaçlayan yeni bir girişimi hayata geçirdi.

Adını taşıyan Bülent Eczacıbaşı Vakfı Fotoğraf Araştırma Merkezi (BEVFAM), bu arşivleri koruyup dijital ortama aktarıyor ve araştırmacılara açıyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi çatısı altında özerk bir yapı olarak çalışan merkez, farklı fotoğrafçı ve kurum koleksiyonlarını da bünyesine katacak. Bülent Eczacıbaşı çok güzel bir iş yapıyor, emeğine ve gönlüne sağlık.



SANAT TARİHİNE GEÇECEK FOTOĞRAF

Önceki gün Nişantaşı'nda çok özel bir sergi açıldı. Sergi, Türk sanatının üç efsanevi ustası Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan ve Zeki Faik İzer ile onların kızları ve torunlarını bir araya getirdi.

Bu özel serginin küratörlüğünü Devrim Erbil'in kızı Renk Erbil yaparken, Süleyman Saim Tekcan ile kızı Eda Tekcan ve Zeki Faik İzer ile torunu Ayşegül İzer'in resimleri bir arada sergileniyor. 'Trilogy of Time' adlı serginin açılışı için düzenlenen davette, iki baba-kız ile merhum Zeki Faik İzer'in torununun birlikte verdikleri pozun, sanat tarihine geçeceğine şüphe yok.



BU SERGİ KAÇMAZ

2006 Pekin Bienali Büyük Ödülü'nün de sahibi olan, Paris'ten Tokyo'ya, Londra'dan New York'a pek çok müze ve özel koleksiyonda eserleri bulunan Elvan Alpay, altı yıl aradan sonraki ilk kişisel sergisini açtı. Elvan Alpay'ın son beş yılda ürettiği yeni işlerinden oluşan

'Pánta Rheî / İşler – Works 2021–2025' adını verdiği sergisinin Sevil Dolmacı ile birlikte ev sahipliği yaptığı açılış davetine pek çok ünlü sanat tutkunu katıldı. Sanatçının 2021 sonrasında ürettiği yapıtların ilk kez bir arada görülebileceği bütüncül bir seçki sunan sergi, 3 Ocak'a kadar açık kalacak; bilginize...