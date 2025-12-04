Sosyetede son günlerde, evlilik dışı doğan çocukların miras davalarıyla yatıp kalkarken İstanbul'a bir çocuk geldi ki, "Böyle güzel şeyler de oluyor" dedirtti. Sözünü ettiğim çocuk, merhum Mehmet Dereli'nin, sevgilisi Elaine Fonceca'nın 2020 yılında sperm bankası yoluyla dünyaya getirdiği Olivia.

Mehmet Dereli o zaman, anne olmak isteyen sevgilisine izin vermiş ve dünyaya getirdiği Olivia'ya da resmen olmasa da manevi olarak babalık yapmıştı. Mehmet Dereli şubat ayında aramızdan ayrılınca Olivia'nın Türkiye ile bir bağının kalmadığını düşünmüştüm ama yanılmışım.

Manevi amcası Sinan Dereli, Olivia'yı İstanbul'a davet etmiş. Hafta sonunda annesiyle birlikte gelen manevi yeğenini evinde ağırlıyormuş. Bu arada Sinan Bey'in hayat arkadaşı Bettina Machler de Olivia ile kendi torunu gibi ilgileniyormuş. Hatta, önceki gün kendi torunları Lily June Yeşil ve Leo Cem Hakko'yu da çağırmış üçüyle birlikte güzel bir gün geçirmişler. Bettina Hanım, ayrıca üçünü mutfağa sokmuş ve hep birlikte Noel kurabiyesi yapmışlar. Böyle vefaya az rastlanır; Sinan Dereli ve Bettina Machler'in gönüllerine sağlık.

BİRİLERİNE GİDER YAPTI AMA KİME!

Ünlü plastik cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer ile 12 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdikleri konuşulan tasarımcı Nur Bilen Yavuzer'in bir paylaşımına denk geldim.

Nur Hanım, "Defalarca yaptığımız modeli kendi tasarımı sanan tasarımcı diyemeyeceğim kişiler, beni takip etmek yerine modayı takip edin hem gelişir hem de küçük duruma düşmezsiniz" diye yazmış. Nur Hanım, birine ya da birilerine laf dokunduruyor ama kime acaba? Madem üşenmeyip uzun uzun yazıp gider yapmış ama bari isimlerini de verseymiş!!!

YENİ KOLEKSİYON İÇİN IŞILTILI DAVET

Akademisyen ve mücevher markası yaratıcısı Fatoş Altınbaş, kurucusu ve tasarımcısı olduğu mücevher markasının yeni koleksiyonunu şık bir davetle tanıttı.

Sanat ve tasarımın iç içe geçtiği atmosferiyle dikkat çeken davette, moda ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış isim koleksiyonu yakından gördü. "Markam benim için sadece bir marka değil aile mirasını çağın ruhuyla buluşturduğum bir yaratım alanı" diyen Fatoş Hanım'ın yeni cicileri, davete katılan Şebnem Çapa, Neslihan Torun Kaya, Aslı Ekşioğlu'nun da aralarında olduğu davetliler tarafından çok beğenildi.

DUBAİ'DEN MUTLULUK POZU

Eşinin işleri nedeniyle iki yıl önce maaile Dubai'ye taşınan Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bu aralar mutluluktan ayakları yere basmıyor! Uzun uğraşlardan sonra ablası ve eniştesi Neslişah-Engin Altan Düzyatan'ı da Dubai'ye taşınmaya ikna eden Aslışah Hanım, aylardır hazırlıklarıyla uğraştığı Dubai Marina'daki spor kompleksini sonunda açtı. Artık geriye ailesi ve işiyle Dubai'nin keyfisini sürmek kaldı.

Zaten Aslışah Hanım'ın önceki gün sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf da bu durumu özetliyor. Dubai'nin simgesinin gölgesinde, eşinin kucağında poz veren Aslışah Hanım'ın mutluluğu daim olsun.