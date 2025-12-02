1991 Türkiye Güzeli olan, iş insanı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, gastronomi kitaplarıyla ödüle doymuyor. 2023'te, dünyanın en saygın gastronomi ödüllerinden olan 'Gourmand Ödülleri'nde iki ödül alan Aslıhan Hanım, bu yıl iki ödül daha kazandı.

O zaman 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' kitabı 'Best Diet' kategorisinde dünya birincisi, 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' kitabı da 'Best of the Best'te dünya ikincisi seçilen Aslıhan Hanım, 'Gastronomi Oscar'ı' olarak kabul edilen ve bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen, Gourmand Ödülleri'ne yine adaydı.

Riyad'daki 31. Gourmand Ödülleri'nde, Aslıhan Hanım'ın 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' kitabı bu kez, '1995-2025 Yılları Arasında Gıda ve Sağlık Konusunda Yazılan En İyi Kitap' seçildi. Aslıhan Hanım, aynı zamanda, yarışmanın 30 yıllık geçmişi için verilen '30. Yıl Üstün Başarı Ödülü'ne de layık görüldü. Aslıhan Hanım, ödüllerini almak için Riyad'daki törene eşi Demir Sabancı ile gitti ve ilk tebrik eden de eşi oldu. Aslıhan Hanım'ı ben de tebrik ediyorum.



SERAMİKÇİDE İLHAM VEREN BULUŞMA

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bu kez, seramik mağazasında bir araya geldi. Zeynep Bodur Okyay, Fulya'da yeni açtıkları mağazada bir davet verdi. İş, cemiyet ve tasarım dünyasından ünlü isimler, Zeynep Hanım'ı davetinde yalnız bırakmadı.

Bilge Kuru'nun organizasyonundaki ilham veren davete katılan konuklar, hem sosyalleşti hem de tasarım, mimari ve estetiği buluşturan mağazayı deneyimleme imkanı buldu. Zeynep Bodur Okyay da, davete katılan dostlarıyla birebir ilgilenip örnek bir ev sahipliği sergiledi.



UNUTULMAZ BİR KUTLAMA

2010'da sualtı fotoğrafçılığına sevdalanan ve şimdiye kadar altı sergi açan sanat ve iş dünyasının ünlü ismi Ayşegül Dinçkök, yeni yaşını unutulmaz bir partiyle karşıladı.

Ayşegül Hanım'ın, Beyoğlu'nda popüler bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine, iş insanlarından sanatçılara, cemiyetin ünlü isimlerinden koleksiyonerlere kadar pek çok yakın dostu katıldı. Şık ve eğlenceli tavırlarıyla partiye damgasını vuran Ayşegül Hanım'ın, canlı müzik ve DJ performansıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden bu doğum günü partisini hiç unutmayacağına eminim.



TÜRK SANATI ART MİAMİ'DE

Şule Claire Altıntaş'ın kurucusu olduğu Türkiye'nin önde gelen bir çağdaş sanat galerisi bugün başlayan ve 7 Aralık'a kadar devam edecek Art Miami'de Türkiye'yi temsil ediyor.

Dünyanın en büyük sanat fuarlarından biri olan Art Miami'ye dokuzuncu kez katılan galeri, Türkiye'den sanatçıların eserlerini tanıtarak küresel görünürlüklerine katkı sağlıyor.

Bu yıl fotoğraf, resim ve heykel gibi disiplinlerden 10 sanatçının yapıtlarını sergileyen galeri çok iddialı...