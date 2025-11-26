Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran 79 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis, 2017 yılında kendisinden 35 yaş genç eşi Yasemin Hanım ve oğulları Theo ile Londra'ya yerleşmişti. Londra'da meşhur Tower Köprüsü manzaralı lüks bir daire satın alan, Theo'yu Prens William'ın oğlu George'un da eğitim gördüğü okullara gönderen ve İngiliz sosyetesine giren Masis çifti mutlu mesut yaşıyordu.

Ancak öğrendim ki, ayrılmışlar! Hemen yanlış anlaşılmasın; 2009 yılından bu yana aynı yastığa baş koyan çiftin evliliklerinde hiçbir sorun yok. Ayrılığın sebebi ise, Dikran Bey'in artık Londra'da yaşamaktan sıkılması ve vatan hasretinin ağır basması.

Bundan sonraki yaşamını Türkiye'de sürdürmek isteyen Dikran Bey, İstanbul'daki evlerine taşınmış. Yasemin Hanım, henüz 9 yaşında olan oğullarının Londra'da eğitimine devam etmesi için mecburen Londra'da kalmış. Görünen o ki, bundan sonra Dikran Bey İstanbul-Londra arası mekik dokuyacak...



GENÇ MÜZİSYEN GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Klasik müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini desteklemek amacıyla kurulan ÇEV Sanat'ın henüz 16 yaşındaki piyanisti Arya Su Gülenç göğsümüzü kabarttı.

Berrin Yoleri'nin başkanı olduğu ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler Projesi" kapsamında 2018 yılından bu yana müzik eğitimine destek verdiği Arya Su Gülenç, Almanya'da düzenlenen "Gençlik Müzik Yapıyor (Jugend Musiziert)" yarışmasında üç farklı kategoride ödül almış. Jürinin, müziğe yaklaşımını, sahnedeki doğallığını ve yorum derinliğini "istisnai bir sanatsal kişilik" olarak nitelendirdiği Arya Su'ya kocaman bir alkış.



BOL SÜRPRİZLİ LANSMAN DAVETİ

Sürdürülebilir modanın Türkiye'deki öncü isimlerinden biri olan Tuba Ergin, 2025-26 koleksiyonunun lansmanını, Nişantaşı'ndaki butiğinde özel bir davetle gerçekleştirdi. 'Barok Botanika' temalı koleksiyon için, mini bir defilenin yapıldığı lansmanda, davetlilere uygulamalı olarak barok esintili saç ve makyaj önerileri de sunuldu. Bir de mağazada oluşturulan mini podyum mizanseni ile konukların özel reels videoları çekmeleri sağlandı.

Tuba Ergin, konuklarına, keyifli ve interaktif bir davet deneyimi yaşattı. Davete katılanlar çok sürprizli ve keyifli bir gün geçirerek evlerinin yolunu tuttu.



AMALFİ'Yİ ANKARA'YA TAŞIDILAR

İtalyan Büyükelçiliği, 'Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası' kapsamında Ankara'da özel bir gece düzenledi. 'A Night in Amalfi' adlı geceye, bir müze ev sahipliği yaptı.

İtalya'nın Amalfi kıyılarından ilham alan gece; konukları, özenle seçilmiş lezzetleri ve müzikal performanslarıyla çok özel bir buluşmaya dönüştü. Gecenin ev sahiplerinden olan İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, müzenin kurucuları Sarp Evliyagil ve eşi Eda Evliyagil'e, adeta Amalfi kıyılarını Ankara'ya taşıdıkları için teşekkür etti.