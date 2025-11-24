Üç çocuğunun annesi Hande Demir ile iki kez evlenip boşanan Erdinç Acar'ın, oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay ile evleneceğine kesin gözüyle bakıldığını daha önce yazmıştım. Dediğim gerçekleşmek üzere...

Önceki ay ilişkilerinin birinci yılını kutlayan, önceki haftaki ara tatilde, ilk evliliklerinden çocuklarıyla Miami'ye tatile giden aşıklardan ilk hamle geldi. Sezgi Sena Akay tek taş yüzüğünü taktı.

Akay, önceki gün de sosyal medya hesabından yaklaşık beş karat olduğunu tahmin ettiğim tek taş yüzüğünü dosta-düşmana gösterdi. Erdinç Bey'in ne zaman, nerede evlenme teklif edip, sevgilisinin parmağını bu tek taş yüzüğü taktığını öğrenemedim ama fotoğraftan da anlaşılacağı üzere Sezgi Sena Akay'ın mutluluktan ayaklarının yere basmadığı bir gerçek. Yüzük de takıldığına göre yakında nikah masasına oturacaklardır. Umarım mutlulukları daim olur.



TOSFED'E ULUSLARARASI ÖVGÜ

Eren Üçlertoprağı'nın başkanı olduğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) başarılarına, Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) övgü yağdı. FIA, resmi sosyal medya hesaplarından TOSFED'in başarılarını vurgulayan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem "Başkan Eren Üçlertoprağı ve Onursal Başkan Serkan Yazıcı'yı Türkiye genelinde motor sporları katılımını artırmadaki başarılarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi. Bu yaz İstanbul Park pistini devralan TOSFED, kısa sürede çok büyük işler yaptı. Eren Üçlertoprağı ve Serkan Yazıcı'yı ben de tebrik ediyorum.



BABALARININ MİRASINI YAŞATACAKLAR

DJ olarak işe başladığı, sonrasında patronu olduğu sosyetenin 42 yıllık gözde mekanının kapısına Şubat 2017'de kilit vuran Mehmet Tuna, Haziran 2017'de de vefat etmişti.

O ünlü eğlenceyi özleyenlere bir müjdem var. Merhum Mehmet Tuna'nın kızları Melda ve Deniz Tuna, bu perşembe bir akşamlığına da olsa Etiler'de bir mekanda o günlerin eğlencesini tekrar yaşatacak. Şerif Usta, efsane mekanın klasiklerini servis edip DJ Ozan da setin başına geçip eski günlerin şarkılarını çalacakmış. O yıllara şahitlik etmiş sohbetlerin temsilcisi olarak Alican Kurnaz da barda olacakmış. Özleyenlere duyurulur.



BU SERGİ KAÇMAZ

Nisa Savaş'ın kurucusu olduğu Akaretlerde'deki Vision Art Platform'da yine harika bir sergi açıldı. Sefa Çakır'ın "Kapıyı Dışarıdan Kapattım -| I Closed the Door from the Outside" adını verdiği solo sergisinin açılışı Vision Art Platform çatısı altında, GQ Türkiye ev sahipliğindeki bir davetle gerçekleşti.

Davet, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Sefa Çakır'ın eserleriyle izleyiciyi hem duygusal hem de estetik bir yolculuğa davet ettiği sergi 6 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Bence bu sergiyi kaçırmayın.