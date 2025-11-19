Ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından sonra evliliklerinin sekteye uğradığını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti, ekim ayında anlaşmalı olarak 29 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. 'En Zengin 100 Türk Listesi'nde 950 milyon dolar servetiyle 34. sırada olan Ali Sabancı ile 550 milyon dolar servetiyle 89. sırada olan Vuslat Doğan, resmen boşanana kadar uzun süre birbirlerini yüzünü dahi görmemişti.

Öyle ki Ali Bey, eşinin mayıs ayındaki sergisinin açılışına gitmemiş; Vuslat Hanım da, merhum kayınpederi Şevket Sabancı'nın ağustos ayında Bodrum'daki anma törenine katılmamıştı. Ortak bir paydada buluşup anlaşmalı olarak boşanmak için adliyeye birlikte giden çift, boşandıktan sonra "Bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz" şeklinde ortak bir açıklama yapmıştı.

Doğrusu bunun öylesine bir açıklama olduğunu sanmıştım ama yanılmışım. Önceki akşam Ali Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu holdingin 25. kuruluş yıldönümü kutlaması vardı. Vuslat Hanım, annesi Sema Doğan ile birlikte eski eşinin ev sahipliği yaptığı kutlamaya katıldı. Ne güzel... Umarım hep böyle dost kalmaya devam ederler...



KARDEŞ DAYANIŞMASI

İki yıldır ailesiyle Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın, pandemi öncesi İstanbul'da açtığı sağlıklı beslenme ve spor merkezinin bir benzerini Dubai'de açmak için kollarını sıvadığını yazmıştım. Aslışah Hanım için mutlu sona artık çok az kaldı.

Dubai Marina'da açacağı kompleks için hummalı bir koşuşturma içinde olan Aslışah Hanım'ın eşi Kaan Bey'den sonraki en büyük destekçileri, önceki ay Dubai'ye taşınan ablası Neslişah Düzyatan ve eniştesi Engin Altan Düzyatan. Özellikle Neslişah Hanım, bir an olsun kardeşini yalnız bırakmıyor. Örnek kardeş dayanışması işte bu...



BU KEZ HERKESE GÖSTERDİLER

Eylül ayında evliliklerinin birinci yılını kutlayan Sima Tarkan-Mark Başoğlu çiftinin bebek beklediğini en yakınları bile benden öğrenmişti. Sima Tarkan Başoğlu, doğacak bebeğinin cinsiyetini geçen ay düzenlediği partiyle duyurmuştu. Ancak bunu büyük bir gizlilik içinde yapmış, mekana gizlilik sözleşmesi imzalatmış ve hatta partide personelin cep telefonlarını toplatmıştı.

Buna rağmen Sima Hanım'ın bir oğlu olacağını da herkes benden öğrenmişti. Sima Hanım, önceki gün bu gizeme son verdi. Bebek heyecanını, sosyal medyada herkesle paylaştı. Üstelik eşi Mark Bey ile bebeğinin ultrason fotoğrafını göstererek... Bu gizem niyeydi ve şimdi niye vazgeçti anlamadım.



SÜRPRİZLİ TANITIM

Haziran ayında bir ilke imza atıp Antalya'daki tarihi Hadrian Kapısı'nda defile düzenleyen ünlü modacı Tuba Ergin, Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırladığı "Miras" koleksiyonunu da, 29 Ekim'de binlerce yıllık tarihe sahip Gaziantep Doliche Antik Kenti'nde görkemli bir defileyle tanıtmıştı.

Sürdürülebilir modanın Türkiye'deki öncülerinden olan Tuba Ergin, şimdi de yeni sezon koleksiyonunun özel sunumu için sürprizlerle dolu bir etkinlik hazırlamış. Moda tutkunları bugün Tuba Hanım'ın Vali Konağı'ndaki showroom'unda buluşacak ve sürpriz sunuma tanıklık edecek.