Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, ülkemizin fahri tanıtım elçisi gibi çalışmaya devam ediyor. Daha önce Colin Powell, Oprah Winfrey, Madeleine Albright'ı, önceki ay da Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı konuk eden Demet Hanım, bu kez Yunanistan'ın dünyaca ünlü tenoru Mario Frangoulis'i ağırladı.







Frangoulis için sahibi olduğu otelde özel davet veren Demet Hanım, yakın dostlarını da çağırıp misafiriyle tanıştırdı. Davette çok özel anlar da yaşandı; Demet Hanım piyano çalarken Mario Frangoulis de o güzel sesiyle ona eşlik etti. Konuklar da bu özel anın keyfini çıkardı.







NEW YORK'A ÖZLEM GİDERMEYE GİTTİ

Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil'den olan kızı Yasemin, 2022'de New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'ndan mezun olmuştu. New York'ta yaşamaya devam eden Yasemin, 2023'te takı, tişört, örme bikini ve pantolon tasarlamaya başlamış, ardından da kendi markasını kurmuştu. Elif Dürüst, yazın bir ay Bodrum'da birlikte tatil yaptığı kızı Yasemin'i, ağustos sonu New York'a uğurlamıştı. Görünen o ki Elif Hanım, yaklaşık üç aydır görmediği kızını çok özlemiş. Çünkü geçen hafta, kızının yanına New York'a gitti. Üzerine titrediği kızı ile hasret gideren Elif Hanım'ın mutluluğuna diyecek yoktur herhalde.







İŞLERİ BÜYÜTÜYOR

Stili ve gustosunu paraya döken sosyetik isimlerin en başında gelen Arzu Sabancı'nın, kadın ve erkek kıyafetleri, sofra takımı tasarımı derken şimdi de kozmetik sektörüne el attığını öğrendim. Daha önce önemli markalarla çalışan, ardından kendi markasını yaratan Sabancı, bu kez de Türkiye'nin ünlü bir kozmetik markası için koleksiyon hazırladı. Arzu Hanım'ın kozmetik ürünleri, 25 Kasım'da Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde düzenlenecek davetle tanıtılacak. Maşallah Arzu Hanım'ın on parmağında on marifet var.







10 YIL SONRA İLK BÜYÜK SERGİ

Yerli-yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerini sanat tutkunlarıyla buluşturan Sevil Dolmacı, yine iş başında. Bu kez Fondation Cartier (Paris), Mitsubishi Foundation (Tokyo), OMM Odunpazarı Modern Müze (Eskişehir) gibi kurumların yanı sıra pek çok özel koleksiyonda eserleri bulunan Elvan Alpay'ın 10 yıl sonraki ilk büyük sergisine galerisinde ev sahipliği yapacak. Alpay'ın son 5 yılda ürettiği yeni işlerinden oluşan Pánta Rheî / İşler–Works 2021–2025' adını verdiği sergisi, 2 Aralık'ta sanat tutkunları ile buluşacak. 3 Ocak'a kadar devam edecek.