Arzu-Ömer Sabancı çiftinin küçük oğulları, gözde bekar Kerim Sabancı da, çapkınlık konusunda abileri Hacı ve Hakan Sabancı'nın izinden gidiyor! Hacı evlendikten sonra sahadan çekildi ama Hande Erçel ile evliliğin eşiğinden dönen Hakan tam gaz çapkınlıklara devam ediyor.







Abilerine göre en büyük farkının karda yürüyüp izini belli etmemesi olan 29 yaşındaki Kerim'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Sadece Deren Talu ve ABD'li model Carmella Rose ile yaşadığı aşkı ifşa olan Kerim'in gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim; işkadını Melis Çatak... Bebek'te özel üyelikle girilen kulüpte tanıştıkları konuşulan Melis Çatak ile Kerim Sabancı'nın aşkı, önceki ay başlamış.







Bu arada duyduğuma göre, Kerim'in yengesi, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile Melis Çatak da sıkı dostmuş. Eğer kulislerde konuşulanlar doğruysa, Kerim'in bu ilişkisine, annesi Arzu Sabancı ne diyecek onu merak ediyorum. Biliyorsunuz, Arzu Sabancı'nın onaylamadığı aşk, bitmeye mahkum oluyor.







EĞİTİM İÇİN 'ÇABA'LAMAYA DEVAM

Eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği'nin her yıl düzenlediği 'ÇABA Fest'in 15'incisi için geri sayım başladı. Her yıl büyük ilgi gören ÇABA Festivali, bu yıl 25–26 Kasım tarihlerinde Tarabya'da gerçekleşecek. Yeni yıl coşkusunu iyilikle birleştiren festivalin tüm geliri, ÇABAÇAM Eğitim Birimleri'ne bağışlanarak çocukların eğitimine umut olacak. ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Zehebi ve Başkan Yardımcısı Şenay Abacı Turgut, bu özel festival için tüm ÇABA dostlarını festivale davet ediyor. Hadi çorbada sizin de tuzunuz olsun.







SAĞLIKLI DAVET

Kadın sağlığında uzmanlaşan bir klinik, önceki gün 'sağlıklı' bir davet verdi. Sağlıklı diyorum çünkü davette, kadınların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığına odaklanan yeni sağlık projesi tanıtıldı. Boğaz'da bir otelde gerçekleşen ve Prof. Dr. Arda Lembet ve Pınar Lembet'in ev sahipliği yaptığı davete cemiyet hayatından birçok ünlü kadın da katıldı.







İNGİLİZLER OKULLARINI ANLATMAYA GELDİ

Önceki gün Boğaz'daki ünlü bir otelde, İngiliz okullarının tanıtım daveti vardı. Davetin ev sahibi ise, İngiltere'de 28 okulu olan bir eğitim kurumunun Türkiye temsilciliğini yapan Burcu Akdarı Toprak'tı.







Merhum Halis Toprak'ın tek oğlu Ahmet Toprak'ın eşi olan Burcu Hanım'a davette, İngiltere'den gelen eğitim kurumunun yetkilileri de eşlik etti. Cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı davette Burcu Hanım'ı, görümcesi olan eşinin kardeşi Mine Toprak Ekmekçi de yalnız bırakmadı.