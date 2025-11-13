Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de işlerine ara verdi. Çocuklarını tatile götürmek için yollara dökülen ünlüler, dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bu yıl ara tatilde ünlülerin favori tatil rotası, Londra ve Dubai olurken, uzun uçuşu göze alıp Miami'ye ve hatta Tanzanya'ya safariye gidenler de vardı.

Peki ara tatili; kim, kiminle, nerede geçiriyor? İşte cevabı...







MADRİD'DE PODYUMA ÇIKACAK

Geçen yıl mesleğinde 25. yılını kutlayan dünyaca ünlü modelimiz Tülin Şahin'in emekli olmaya niyeti yok! Tülin, İspanya'nın önde gelen genç haute couture tasarımcısı Andres Acosta'nın dokuzuncu yıl kutlama defilesinde 'baş manken' olarak podyuma çıkacak. 17 Kasım'da Madrid'de gerçekleşecek defilenin açılış yürüyüşünü yapacak olan Tülin, ertesi gün de koleksiyonun global kampanya çekimleri için şehrin ikonik sokaklarında ve tarihi mekanlarında objektif karşısına geçecek. Podyuma çok yakışan ve işini çok iyi yapan Tülin'in Madrid'de büyük ilgi göreceğine şüphem yok.







MİAMİ'DE MAÇA GİTTİLER

İş insanı Erdinç Acar ile oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay'ın tatil rotası Miami'ydi. Çifte, Sezgi Sena Akay'ın Emir Hasanoğlu'ndan olan oğlu Ali Kerim ile Erdinç Acar'ın Hande Demir'den olan kızları masal ile Mavi eşlik ediyor. Aşıklar, önceki akşam Ali Kerim ile birlikte Miami Heat ile Cleveland arasında oynana basketbol maçını da gitti.







LONDRA'YI GEZİYORLAR

Türk moda sektörünün öncü isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu ile kendi ekonomi programını hazırlayıp sunan eşi Ahu Orakçıoğlu, kızları Sare ile tercihlerini Londra'dan yana kullandı.







HEM TATİL HEM ZİYARET

Cemiyet hayatının sevilen ismi Beyza Uyanoğlu, Murat Aslan'dan olan oğlu Murat Can ile birlikte Dubai'ye uçtu. Beyza Hanım, önceki ay Dubai'ye yerleşen ortağı ve yakın dostu Neslişah Düzyatan ile de hasret giderdi...







KIZLARIYLA SAFARİ YAPIYOR

Efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, önceki yıl boşandığı Volkan Bahçekapılı'dan olan kızları Nil ve Naz ile Tanzanya'ya safariye gitti.







MARAKEŞ'İ KEŞFEDİYORLAR

İş insanı Volkan Sarı ve ekonomist eşi Serap Hanım, ara tatil için çocukları Lara, Melissa ve Kaan ile daha önce gitmedikleri bir rota seçip Fas'ın dünyaca ünlü şehri Marakeş'e gitti.







STAT TURU YAPTILAR

Geçen ay mutlu evliliklerinin 13. yılını kutlayan Enis-Nergis Pekuysal çifti, çocukları Nevzat ve Melisa ile birlikte tatil için Madrid'e gitti. Pekuysal Ailesi, önceki gün Arda Güler'in de top koşturduğu Real Madrid'in dünyaca ünlü stadı Bernabeu'yu gezdi.