Mayıs ayında, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ailesiyle birlikte, önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşeceğini yazmıştım. Dediğim gibi de oldu; Düzyatan Ailesi'nin Dubai macerası başladı.







Çocukları Emir Aras ve Alara'nın eğitimi için Dubaili olmaya karar veren Düzyatan çifti, geçen ay okulların açılmasıyla birlikte yeni yuvalarına taşınmış. Tabii bu kararlarında yaklaşık iki yıldır Dubai'de yaşayan baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın da etkisi büyük. Hatta Aslışah, ablası Neslişah'ın yanına taşınması için büyük çaba sarf etmişti ve sonunda kardeşler Dubai'de buluştu.







Bu arada başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de mesleğine devam edeceğini ekleyeyim. Umarım Dubai'de mutlu bir hayatları olur.







2014 yılında evlenen Neslişah-Engin Altan Düzyatan çiftinin çocukları Emir Aras (9) ve Alara (7), Dubai'de İngilizce eğitim veren uluslararası bir okulda okuyor.







10 YIL SONRA İMZAYI ATTILAR

İş insanı Gökhan Çarmıklı ile hayat arkadaşı Bahar Tangır, önümüzdeki ay 10. yıllarını kutlayacakları ilişkilerini resmileştirdi. Evet, yanlış okumadınız... Mutluluklarına benim de onlarca kez şahit olduğum çift, geçen hafta Madrid'deki Türk Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahla bir ömür mutluluğa "evet" demiş. Çok yakın birkaç dostunu Madrid'e davet eden ve kıyılan nikahın ardından küçük bir kutlama yapan çiftin İstanbul'da düğün yapacağını öğrendim. Tarihini henüz belirlememişler ama günlerce konuşulacak bir düğün olacağına şüphem yok.







MAĞAZADA SERGİ AÇTI

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Rıza Çalımbay'ın sanatçı kızı Tuğçe Çalımbay sergi açtı. Çalımbay, 'Salina' adlı sergisini, ünlü bir moda markasının mağazasında sanatseverlerle buluşturdu. Çalımbay'ın tuz ve taş dokulardan yarattığı soyut eserlerinden oluşan serginin açılışı davetle gerçekleşti. Cemiyet ve moda dünyasından ünlülerin katıldığı davette Rıza Çalımbay da kızını yalnız bırakmadı. Moda ile sanatı bir araya getiren sergi 7 Aralık'a kadar devam edecek.







ERKEK ŞIKLIĞININ YENİ ADRESİ

Türkiye'de kişiye özel dikim yapan erkek modacıların başında gelen, Türk ve yabancı birçok ünlü erkeği giydiren Tacettin Şeker, 1999'da ilkini Beyoğlu'nda açtığı mağazalarını beşledi. New York Madison Avenue'da da mağazası olan Şeker, beşinciyi Zincirlikuyu'daki AVM'de açtı. "Başarımızın sırrı; yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve kusursuz hizmetle birlikte erkeklerin giyimle ilgili hayal ettiği tarzı ortaya çıkarmak" diyen Şeker, mağazasında dünya markalarını da satışa sundu.







Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tacettin Şeker'in yeni mağazasını ilk ziyarete gidenlerden biri oldu.