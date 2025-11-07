Önceki akşam, merhum Mustafa V. Koç anısına düzenlenen 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün dokuzuncusu sahiplerini buldu. Eşi Caroline Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine katılanlar arasında bir davetli vardı ki, görünce çok şaşırdım.

Sözünü ettiğim davetli Kamil Tatari. Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyeyim; Kamil Tatatiri, Caroline Koç'un sevgilisi. Caroline Hanım, İzmir'den hemşerisi olan Kamil Bey ile yıllara dayanan arkadaşlıklarını 2020'de aşka dönüştürmüştü ancak ilişkisini hep gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak eşinin adına verilen ödül törenine, sevgilisini davet etmesi ilginçti doğrusu.

Bu arada Kamil Bey törene, Caroline Hanım'ın kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte geldi ve gören herkes önce gözlerine inanamadı. Zaten törende olan iş ve sosyete dünyasından davetliler, ödüller kadar, törenin bu sürpriz konuğunu konuştu.

Caroline Koç'un Kamil Tatari ile aşkına en başta kızlarından onay çıkmıştı, ardından da Koç Ailesi'nden onay çıkmış ki, Mustafa V. Koç anısına düzenlenen törene bile katılmasına izin verilmiş.





ÜÇ ÖDÜL VERİLDİ

2016'da vefat eden Mustafa V. Koç anısına bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Mustafa V. Koç Sor Ödülü töreni, yine iş, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecenin ev sahibi Caroline Koç'un konuşmasıyla başlayan törende ödüller açıklandı. Bu yıl ödüller, Olimpik kategoride milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım'a, paralimpik kategoride ise milli masa tenisçi Abdullah Öztürk'e gitti. Bu yıl ilk kez verilen 'Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü' ise olimpiyat şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık'a takdim edildi.



SAHNE ŞOVU HİÇ BİTMİYOR

İstanbul'daki beş yıldızlı oteller, restoranlarıyla şehrin gastronomisine katkı sağlarken zaman zaman eğlence hayatına da el atıyor. Önceki akşam, Maçka'daki beş yıldızlı bir otel eğlence mekanı açtı.

Sıra dışı bir konsepte sahip olan mekanda 12 oyuncu ve müzisyen gece boyu sahne şovu sunuyor. Türkiye'de ilk olan bu konsept, eğlence, gösteri ve lezzet deneyimini bir arada yaşatıyor. Mekanın açılışına katılan, sanat dünyasından ve cemiyet hayatından ünlü isimler, sahne şovunu büyük bir ilgiyle izledi.