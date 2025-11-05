Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın, yaklaşık bir yıldır flört ettiği genç sevgilisi Emir Ulusoy için 'artistlik' yaptığını öğrendim. Genç iş insanı Emir Ulusoy, 'odiofil' yani, iyi ve detaycı ses kalitesine meraklı biriymiş ve bu merakını işe dönüştürüp dünyanın en kaliteli ses sistemleri markalarından birinin Türkiye distribütörlüğünü almış.

Yakında satışlarına başlayacağı Alman markasının tanıtımı için sevgilisi Tuba Ünsal elini taşın altına koymuş. Ünsal, sevgilisinin markasının lansmanı için en iyi bildiği şeyi, yani oyunculuğunu ortaya koymuş.

Lansman için ödüllü yönetmen Emir Mavitan'ın yönettiği bir kısa film çekilmiş ve başrolünde de Tuba Ünsal rol almış. Hatta filmde, adeta sevgilisini canlandırmış ve bir oidiofil'i oynamış. 29 Kasım'daki Istanbul Fashion Film Festivali'nde gösterilecek olan bu filmle Emir Ulusoy, yeni işini ve markasını eşe dosta gösterecekmiş. Emir Ulusoy çok şanslı vallahi; Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri, işine destek için bedavaya filmde oynuyor, bu kaç erkeğe nasip olur...

İSTANBUL'DA DANS EDECEKLER

Uluslararası prodüksiyonlardan kendi özgün yapımlarına, konserlerden festivallere uzanan zengin programıyla 12 yılda 8 milyon sanatseveri ağırlayan Zincirlikuyu'daki bir kültür sanat mekanı, yine bir ilke imza atıyor.

İngiltere'nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet'in büyük ilgi gören çağdaş uyarlaması 'Coppélia'yı ilk kez Türkiye'ye getiriyor. Yapay zeka, sinema dili ve canlı orkestra ile klasik baleye yeni bir bakış sunan bu özel yapım 7-8 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Görsel ve duygusal açıdan unutulmaz bir sahne deneyimi sunacağına eminim.

DOSTLARIN 'GÜZEL' BULUŞMASI

Dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markası, yeni nesil yaşlanma karşıtı bakım serumunu özel bir davetle tanıttı. Bilge Kuru'nun ev sahipliğinde düzenlenen davete, güzelliğine düşkün iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Markanın "Yıllara Hayat Katın" mottosuyla tanıttığı, cilt yaşlanmasının kökenine inen bilimsel yaklaşımıyla dikkat çeken yeni serumunu uzmanlar eşliğinde deneyimleyen davetliler, bu "güzel" buluşma sayesinde dostlarıyla da sosyalleşme imkanı buldu. Bilge Kuru'nun yurtdışında öğrenim gören kızı Naz Eren de davetteydi.

MÜZMİN BEKAR YİNE EVLENİYOR!

Türkiye'nin ilk armatörlerinden merhum Avni Meserretçioğlu'nun torunu, Aslan Nuri-Aygen Meserretçioğlu'nun oğulları Ömer Meserretçioğlu, ikinci kez damat oluyor! Adı yıllarca müzmin bekar olarak anılan Ömer Bey, ilk evliliğini 2013 yılında 38 yaşındayken yapmıştı.

10 yıl birlikte olduğu sevgilisi Melis Öngün ile evlenen Ömer Bey'in ne zaman boşandığını bilmiyorum ama yıllarca Leyla Karakaş ile flört etmişti. Müstakbel eşi ise Leyla Hanım değil, güzellik editörü Valerie Dayan... Çift, 29 Kasım'da, Ortaköy'deki düğün mekanında bir ömür mutluluğa "evet" diyecek. Tesadüfe bakın ki, 50 yaşında ikinci kez damat olacak olan Ömer Bey, ilk evliliğini de 30 Kasım'da yapmıştı!