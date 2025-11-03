'İmparator' lakaplı efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, yaklaşık bir buçuk yıl sonra kalbini aşka açtı! Mart 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra "Hayata yeniden başladım" diyen Buse Terim'in yeni hayatını, yeni bir aşkla taçlandırdığını öğrendim.

Bu kez kalbini, iş ve sosyete dünyasından ünlü bir isme kaptırmış. Terim'in yeni beyaz atlı prensi, Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Cenk Eyüboğlu. 12 yıl evli kaldığı, Dinçkök Ailesi'nin kızı Alize Dinçkök'ten 2019'da boşanan Cenk Eyüboğlu, şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı. O da altı yıl sonra Buse Terim için kalbini aşka açmış oldu.

Cenk Eyüboğlu ile Buse Terim'in, ne zaman ve nasıl tanıştığını öğrenemedim ama kısa bir süre önce flört etmeye başlayan aşıkların birbirlerine çok iyi geldiği konuşuluyor. Umarım mutlulukları daim olur.

TÜRK SANATÇIDAN IŞILTILI SANAT

Bu yıl 15'ncisi gerçekleşen Floransa Bienali'ne katılan Türk sanatçılar arasında ressam ve mücevher tasarımcısı Elif Erdem de vardı. Erdem, hem tabloları hem de bienal için özel olarak tasarladığı mücevherleriyle büyük ilgi gördü.

Erdem bienalde sinema dünyasının efsane ismi Amerikalı yönetmen Tim Burton'la da bir araya geldi. Bienalde sergisi olan Burton ile derin bir sanat sohbeti yaptılar. Bu arada Erdem'in sanat eserini aratmayan kıyafeti, Tim Burton'dan büyük övgü aldı. Elif Erdem, kendi yaptığı yağlıboya tuvalden özel dikilen bu elbisesiyle bienalde büyük sükse yaptı.

LONDRA'DA BOL SÜRPRİZLİ KUTLAMA

İş insanı Erdinç Acar, önceki ay ilişkilerinin birinci yılını kutladıkları oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay'ın yine ayağını yerden kesti! Sevgilisinin geçen yılki doğum günü için İstanbul'da dillere destan bir kutlama hazırlayan Erdinç Bey, 31. doğum günü için bu kez Londra'da sürpriz bir kutlama organize etmiş.

Erdinç Bey'in sürprizlerini öğrenemedim ama Sezgi Hanım, "Şimdiye kadarki en mutlu doğum günüm" dediğine göre çok özel bir kutlama yaşadığı kesin. Bu arada bu kadar mutlu olmasında, Erdinç Bey'in hediye ettiği değerli taşlardan oluşan takı setinin de etkisi vardır herhalde...

GÖCEK'TE HASRET GİDERİYORLAR

Yaklaşık 1.5 yıllık flörtün ardından yollarını ayıran, ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Metin Şen ile Zeynep Özbulut, geçen ay yine ayrılmıştı! Zeynep Hanım, Boston'da öğrenim gören kızının yanına gidince aralarına bu sefer mecburi bir ayrılık girmişti.

Ayrı kaldıkları süre boyunca liseli aşıklar gibi sosyal medyadan birbirlerini özlediklerine dair paylaşımlar yapan çiftin hasreti sona erdi. Zeynep Hanım, Boston'dan döndü ve aşıklar Metin Bey'in Göcek'teki evine tatile gitti. Sosyal medyadan da Göcek tatilinden mutluluğun resmini paylaştılar.