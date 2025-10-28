Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, henüz bir haftalık kızı Sora ve eşi Ural Kaspar ile geçen hafta ölümden dönmüştü. Böylesi bir kazadan çocuğuna hiçbir şey olmadan, kendi kafasına atılan birkaç dikişle ve eşi sıyrık almadan kurtulan İrem Helvacıoğlu asıl yarayı sosyal medyadan aldı!

Daha yaşadıkları kazanın şokunu atlatamadan İrem Helvacıoğlu ve eşi ile ilgili sosyal medyada ardı ardına kötü yorumlar yağdı. Bir haftalık bebekle dışarı çıkmışlar diye eleştirenler de vardı, Ural Kaspar'a "Mendebur, pis enerjili" diyen de...

Ve daha neler neler... Ortada bir haftalık bir bebek varken ve üstelik kazada annenin ve babanın hiçbir ihmali yokken bu kadar kötü yorumlar nedir yahu. Böyle bir olayda bari 'kötü'lüğü bir kenara bırakın, biraz insaflı olun.

O kaldırımda İrem Helvacıoğlu ve ailesi yerine siz veya bir yakınınız da olabilirdi; bunu unutmayın. Bu yorumlara çok üzülen İrem Helvacıoğlu'na bir tavsiyem var; bu 'kötü' insanları 'silin' gitsin.



GÖRÜNMEZ KAZA

Deri sektörünün en başarılı iş insanları arasında gösterilen Ruken Mızraklı'ya resmen nazar değmiş! İş için Amerika'ya giderken havalimanında ayağı burkulan Ruken Hanım, bileğini çatlatmış. Ancak sıcağı sıcağına durumun farkına varamayan Ruken Hanım'ın ayağı havadayken feci şekilde şişmiş.

O durumda New York'a saatlerce uçan Ruken Hanım, indiğinde doğruca hastaneye gitmiş. Bileğinde çatlak olduğu anlaşılınca da alçıya alınmış. O ayakla işlerini halledip İstanbul'a geri ödenen Ruken Hanım, şimdi evinde ayağının iyileşmesini bekliyormuş. Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek.



DOSTLARI YANINDAYDI

Gazeteci, yapımcı ve yazar Aslıgül Atasagun'un 'Listen for a Better World-Daha İyi Bir Dünya için Dinle' adını verdiği ilk kitabı geçen hafta raflarda yerini almıştı. Aslıgül Hanım, savaşın ortasında direnen, sessizliğini güce dönüştüren ve dünyayı değiştiren kadınların gerçek hikâyelerini bir araya getirdiği kitabı için 23 Ekim'de D&R Zorlu'da imza günü düzenledi. Aslıgül Hanım ilk imza gününe dostlarını da çağırdı.

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R'da hem okurlarına hem de dostlarına kitabını imzalayan Aslıgül Hanım, daha sonra dostlarını bir restorana götürüp ilk kitabını onlarla birlikte kutladı.



MİNNET VE NEŞE DOLU

Türkiye'den dünyaya yayılan Global Wellness Day'in kurucusu Belgin Aksoy, önceki hafta karnında bulunan bir kitle yüzünden bıçak altına yatmıştı. "Sağlığınızın değerini bilmek için bir uyanış çağrısı beklemeyin.

Harekete öncelik verin, vücudunuzu iyi besleyin ve kontrollerinizi yaptırın" notuyla, belki birisine faydası olur diyerek operasyon geçirdiğini paylaşmıştı. 2004'te kanseri yenen Belgin Hanım, kitlenin temiz çıktığını müjdeledi. "Minnet ve neşe doluyum. Evren bunu kutlamak için bir sebep daha verdi" dedi. 2025 İyi Yaşam Liderleri arasına giren Belgin Hanım'a çok geçmiş olsun.