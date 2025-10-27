Sosyetenin ünlü ismi Ebru Yücebaşoğlu'nun babası Tekinalap Yücebaşoğlu geçen hafta vefat etti. Ebru Hanım'ın perşembe günü ebediyete uğurlanan babası için gazetelere verilen ölüm ilanı, bir gerçeği ortaya çıkardı! Benim gibi herkes, Ebru Yücebaşoğlu'nun, 10 yıl önce Kaya Ersu'ya aşık olunca eşi Murat Mengenecioğlu'ndan boşandığını sanıyordu.







İlandan öğrendik ki, eşinden ayrılan ve 10 yıldır Kaya Ersu ile yaşayan Ebru Hanım boşanmamış! Çünkü ilanda, Ebru Hanım'ın soyadı Mengenecioğlu olarak yazılmıştı. Hatta, Murat Mengenecioğlu'nun adı da, ilanda Tekinalp Yücebaşoğlu'nun damadı olarak yer alıyordu.







Bu arada, Ebru Hanım, evliyken Kaya Ersu'ya aşık olup eşinden ayrılırken Aslı Ersu ile evli olan Kaya Bey de bu aşk için eşini terk etmişti. Ebru Hanım ile Kaya Bey, 10 yıldır, el ele sosyete davetlerinde boy gösterdiği için de haklı olarak hepimiz boşandıklarını sanıyorduk.







Ayrıca Aslı Hanım'ın kızlık soyadı Behlil'i değil Ersu soyadını kullanmaya devam etmesini de inattan sanıyordum, yanılmışım. Görünen o ki, Ebru Yücebaşoğlu ile Kaya Ersu, 10 yıldır ayrı yaşadıkları eşleriyle halen evliler ve 10 yıldır yasak aşk yaşıyorlar. Sosyetede bakalım "Bu kadar da olmaz" diyeceğimiz daha neler göreceğiz!







SANAT FUARINDA ÜNLÜLER BULUŞMASI

Avrupa'nın en prestijli sanat platformlarından Viyana merkezli Art Port, İstanbul'daki ilk fuarında eser koleksiyonunu sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dört gün süren fuarın açılış daveti, cemiyet ve sanat dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Wolfgang Pelz ve Kaan Aras'ın küratörlüğünü üstlendiği bu önemli sanat etkinliğinde Andy Warhol, Friedensreich Hundertwasser, Arnulf Rainer, Emil Nolde, Herbert BrandI ve Sabine Wiedenhofer gibi efsane sanatçıların eserleri İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.







SÜRPRİZİ BOZMUŞUM!

DJ Doğuş Çobakçor'un, beş yıldır flört ettiği sevgilisi Asya Hacıoğlu hamile kalınca ağustosta sessiz sedasız ikinci kez damat olduğunu yazmıştım. Eylül 2020'de boşandığı Begüm Yücel'den Kaplan ve Aslan adında iki oğlu olan Çobakçor'un, ikinci eşi Asya Hanım'dan da kızı olacağını 30 Eylül'de herkes benden öğrenmişti. Ancak üç gün önce sosyal medyadaki paylaşımlarını görünce çiftin sürprizini bozduğumu anladım! Bebeklerinin cinsiyet partisinden görüntüleri üç gün önce paylaştılar ve kızları olacağını duyurdular ama benim haberimden zaten herkes bunu öğrenmişti. O paylaşımın bir esprisi de kalmadı.