Geçen ay evliliklerinin birinci yılını kutlayan Sima Tarkan-Mark Başoğlu çiftinin evliliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını yazmıştım. Üç aylık hamile olan Sima Tarkan Başoğlu'nun, son dönemde adet olduğu üzere, cinsiyet partisi ile bebeğinin cinsiyetini duyuracağını da eklemiştim. Sima Hanım, geçenlerde cinsiyet partisini yaptı ve davetlilerine bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Ancak partiye katılmayan eşinin dostunun bundan haberi olmadı. Çünkü Sima Hanım'ın, cinsiyet partisini, müthiş bir gizlilik içinde yaptığını öğrendim. Parti öncesi, mekana, dışarıya bilgi ve fotoğraf sızdırmayacağına dair gizlilik sözleşmesi imzalatan Sima Hanım, bununla da yetinmeyip parti sırasında garsonlar başta olmak üzere bütün personelin cep telefonlarını da toplatmış.

Konuklardan da paylaşım yapmamalarını rica etmiş. Sosyal medya fenomeni ve influencer olarak tanınan, attığı her adımı sosyal medyada paylaşan Sima Hanım cinsiyet partisini niye bu kadar gizli tuttu anlayamadım. Neyse bunca gizeme rağmen bebeğin cinsiyetini öğrendim. Ablası Dila Tarkan Doğruer gibi, Sima Hanım'ın da bir oğlu olacak...



AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren ilişkilerinin bittiğini de ağustosta ilk benden öğrenmiştiniz. Son bir yılda birçok kez ayrıldıkları yolunda çıkan dedikodular sonunda gerçek olmuş,

Demet Hanım, "Birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık" demişti. Ancak yine ilk ağızdan öğrendim ki, ayrılığa fazla dayanamayıp barışmışlar. Ayrılık sebebinin ne olduğunu öğrenememiştik ama sorun neyse halledip barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlar. Umarım mutlulukları daim olur.



ÜNLÜ ŞEFLE LEZZET ŞÖLENİ

Ülkemizi kapı komşusu yapan dünyaca ünlü Hollywood yıldızları, futbolcular ve iş insanlarına, gastronomi dünyasının yıldızları da eklendi. İstanbul'un elitleri, son birkaç aydır dünyaca ünlü şeflerin ellerinden yemek yer oldu.

Dünya gastronomi sahnesinin yıldız isimlerinden biri olan, Michelin yıldızlı Josh Angus da, Etiler'deki ünlü Japon restoranında iki gün üst üste damaklara bayram ettirdi. Japon mutfağının inceliklerini İngiliz mutfak tekniğiyle ustaca harmanlayan Angus, İstanbullulara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı. Birçok ünlü isim de Angus'un yemeklerini tatmak için restorana akın etti.



SERGİYE CANLI MÜZİK EŞLİK ETTİ

Önceki akşam, sanat, müzik ve yardımseverliğin bir arada yaşandığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bebek'teki bir mekanda Elizabeth Suarez küratörlüğünde yapılan bu özel etkinlikte,

İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita'nın 'An Event of Art' başlıklı sergisi konuklarla buluştu. Sergiye etkileyici sesiyle tanınan Solanch De La Rosa'nın canlı performansı eşlik etti. Görsel sanatlarla müziğin iç içe geçtiği bu özel gecede sergi açan Laura Margarita, resimlerinin satışından elde edeceği gelirin bir kısmı 'Patilere Yuva Ol Derneği'ne bağışlayacak.



ÇOK KARIŞTIRMIŞ

Survivor yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan oyuncu-infulencer Merve Oflaz, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Merve Oflaz, hafta içinde katıldığı bir davette, eklektik bir tarz ortaya koymak istemiş.

Ancak leoparlı parlak ceketi, içindeki bağlamalı bluzu, şortu ve botu ile hem renk olarak hem de stil olarak karmakarışık bir görüntü sergiliyordu. Bu tarz iddialı bir parça giyerken diğer parçaları daha sade seçmek ve minimal tercihler yapmak gerekiyor. Bunu, ona birisinin söylemesi gerek sanırım.

TREND RADARI

Bu yıl süetler altın çağını yaşıyor. Aksesuardan giyime her yerde süet materyali göreceğiz. Özellikle koyu kahve tonları kasım ayının favorilerinden biri.



Bu sezon klasik çizmelerin yanında artistik görünümlüler de yer alıyor. Modanın geçici parçalarından biri gibi görünse de, arada cesur olmak isteyenler için bu abartılı detaylara sahip olan ayakkabı ve botlar bu kış öne çıkacak.



Bu sezonun en eğlenceli detaylarından biri de püsküller olacak. Özellikle tek bir detaylı değil, tüm görünümlere hakim olan püsküller cesur görünmek isteyenler için birebir.