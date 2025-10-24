Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016'da Los Angeles'a taşınan ve kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olan Adnan Şen ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış.

Başarılı geçen operasyonun ve hastanede geçen iki haftalık nekahat döneminin ardından Begüm Hanım, eşini Los Angeles Beverly Hills'teki evlerine götürmüş. Bu arada halen evinde dinlenen Adnan Bey'in beyninde yine bir sorun oluşmuş. Önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey ciddi bir operasyon geçirecekmiş. Eşi Begüm Hanım'ın başucundan ayrılmadığını duyduğum Adnan Bey'in ameliyatı umarım başarılı geçer ve sağlığına kavuşur.



BÜYÜK GÜN YAKLAŞTI

İki yıldır ailesiyle Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın, pandemi öncesi İstanbul'da açtığı sağlıklı beslenme ve spor merkezinin bir benzerini Dubai'ye açmak için kollarını sıvadığını yazmıştım.

Öğrendim ki, Dubai Marina'da yer kiralayan Aslışah Hanım, artık mutlu sona çok yaklaşmış. Demirağ, spor merkezini birkaç güne kadar açacakmış. Aslışah Hanım'ın kadrosu da hazırmış, onlarla birlikte, açmaya hazırladığı spor merkezinde çektirdiği fotoğraftan da anlaşılacağı gibi çalışmaya başlayacağı için çok mutlu. İyi işleri olsun.



ANNEANNESİNDEN İYİLİĞİ MİRAS ALDI

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki ay vefat eden, "Hayatımdaki en değerli varlık" dediği anneannesi Zülfiye Maleri'nin anısına bir kampanya başlattı.

Hayatı boyunca çevresine sevgiyle, iyilikle dokunan bir insan olduğunu söylediği anneannesinin bu ışığını ve yardımseverliğini yaşatmak için TOG çatısı altında 'Anneanne Sosyal Sorumluluk Fonu'nu hayata geçirmiş. 29 Ekim'de "İyilik Peşinde Koş" projesinde anneannesinin kalbinden dünyaya yayılan iyiliği temsil ederek koşacağını söyleyen Aslıhan Karalar, bağışlarla gençlerin projelerine destek olacakmış; gönlüne sağlık.



ÜNLÜLERİN TAKI BULUŞMASI

Bir takı markasının, Nişantaşı'ndaki mağazasında düzenlediği davet, moda ve cemiyet hayatından ünlü isimleri bir araya getirdi. Markanın yeni tasarımlarını tanıtmak için verdiği davete, Aslıhan Doğan Turan, Begüm Özer, Beste Yurttaş, Ece Nayman, Ezgi Apa, Gül Ağış, Özlem Avcıoğlu, Zeynep Üstünel gibi birçok ünlü isim katıldı.

Konuklar, el işçiliğiyle yapılan takıları inceleyip tasarım detaylarını öğrendi. Tahmin edeceğiniz gibi konuklar, beğendikleri takıları, daha sonra almak üzere ayırttı.