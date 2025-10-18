Önceki gün görkemli bir davetle 21. yılını kutlayan Şamdan Plus Dergisi'nin yeni sayında cemiyet hayatının en ünlü isimlerinden Ayşegül Dinçkök yer alıyor. Artık fotoğraf sanatçısı kimliğinin öne çıktığı şu günlerde son sergisi 'Yüzeyin Ötesinde' ile gündemde olan Ayşegül Hanım, röportajında sanat hayatında en büyük desteği eşi ve kızlarından gördüğünü söylemiş. Sonra da bir itirafta bulunmuş! "Ama itiraf etmeliyim ki en büyük heyecanı iki torunum yaşıyor. Onlar benden bile daha hevesli, her adımımı merakla takip ediyorlar.

Onların varlığı, yaptığım işlerin en büyük motivasyonu." Ayşegül Hanım, devam eden sergisi ve sualtı fotoğraflarıyla ilgili ilgili olarak da "Denizin altında keşfedecek, aktaracak çok hikâye var. Benim hedefim bu hikâyeleri daha geniş kitlelere ulaştırmak. Bugün geldiğim noktadan mutluyum ama önümde hâlâ uzun bir yol olduğunu biliyorum" demiş. Umarım ailesinin desteği ve kendine yüklediği misyonun motivasyonuyla daha nice sergiler yapar.



ŞARJI HESABA ŞARJ ETMİŞLER!

Methini çok duyduğum Ankaralı bir meyhane, bir süre önce Pelin Akın Özalp'in yönetim kurulu başkanı olduğu Kadıköy'deki komplekste şube açmıştı. Geçenlerde arkadaşlarla gittik. Gerçekten de dedikleri kadar var, her şey harikaydı.

Ancak bir arkadaşım aynı mekanda geçen ay yaşadığı bir olayı anlatınca şaştım kaldım! Ödediği yaklaşık 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücretinin de olduğunu söyleyince şaka yapıyor sandım başta; yapmıyormuş!

Adisyonun fotoğrafını gösterince ikna oldum ama bu nasıl bir işletme zihniyetidir, nasıl bu kadar küçük düşünebilirler anlayamadım doğrusu! Gerçekte pes diyorum...



BELGİN AKSOY'DAN UYANIŞ ÇAĞRISI!

Türkiye'den dünyaya yayılan Global Wellness Day'in kurucusu ve iyi yaşam sektörünün önde gelen isimi Belgin Aksoy'dan dikkat çeken paylaşım! Düzenli spor yapan, hatta herkesin karın kaslarına iltifatlar yağdırdığı Belgin Hanım, karnında bulunan bir kitle yüzünden bıçak altına yatmış! "Sağlığınızın değerini bilmek için bir uyanış çağrısı beklemeyin.

Bir korku, bir aksilik veya bir teşhis, dünyanızı altüst edebilir ve size neyi hafife aldığınızı gösterebilir" diyen Belgin Hanım, "Harekete öncelik verin, vücudunuzu iyi besleyin ve kontrollerinizi yaptırın" diye de eklemiş. Belgin Hanım, umarım iyi haberler alır.



ÇAĞDAŞ SANATIN HAFTASI BAŞLADI

İstanbul'da sanat rüzgarları esmeye devam ediyor. Şimdi de sanat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği, Türkiye çağdaş sanat ortamının en dinamik buluşmalarından biri olan Akaretler'deki sanat etkinliğinin 12. edisyonu davetle kapılarını araladı.

26 Ekim'e kadar şehrin kültürel ritmini belirleyecek olan etkinlikte bu yıl hem Akaretler Sıraevler, hem de Şişli'de bir residences'ta sanatseverleri ağırlıyor. Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile düzenlenen etkinlik, bağımsız sanatçılara, enstalasyonlara uzanan zengin ve çok katmanlı bir keşif deneyimi vaat ediyor; bilginize...



DÜNYANIN EN ÖZEL SAATLERİ İSTANBUL'DA

İsviçre merkezli GPHG Vakfı (Grand Prix d'Horlogerie de Geneve) tarafından her yıl düzenlenen ve saat dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen GPHG sergisi, ilk kez İstanbul'da düzenlendi. Boğaz'daki bir otelde, Cem Hakko'nun ev sahipliğinde gerçekleşen sergi davetine, GPHG Vakfı Başkanı Raymond Loretan'ın yanı sıra, iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.

Sergide, Cenevre'de verilecek ödül için finaline kalan 57 markanın 15 farklı kategoride yarışan en özel 90 saati sergileniyor. Saate merakınız varsa, 20 Ekim'e kadar devam edecek bu sergiyi kaçırmayın derim. Çünkü bu kadar özel saati bir arada görmeniz mümkün değil.



ÇORABA HİÇ GEREK YOKTU

Adını son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız genç ve yetenekli oyuncu Sümeyye Aydoğan, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Geçenlerde gerçekleşen 'Elmaslar' filminin galasında gördüğüm Sümeyye, sezonun trend görünümlerinden birini tercih etmiş.

Kapri pantolon ve oversize ceket güzel bir ikili olmuş ve çok da yakışmış. Ayrıca saç ve makyajı da çok doğal... Tek bir hatası var; o da kaprisinin altına giydiği çorap. Sümeyye Aydoğan, çorapsız çok daha güzel bir görünüm elde edebilirdi.

TREND RADARI



Bu sonbaharın duruşunu yumuşatacak pastel tonlardan biri de lila olacak. Morun pastel tonlarını bu sezon koleksiyonlarda bolca göreceğiz.

Dış giyimde maskülen ve fonksiyonel detaylar feminen kesimlerle bir araya geliyor. Bol cepli, kısa montlar öne çıkan modellerden.

Sonbaharın hem kolej hem maskülen görünümlere sahip polo yakalar geri döndü. Etek veya pantolonlarla bu sportif üstleri farklı kombinlerde göreceğiz.