Ünlü müzayede evinin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, yine koleksiyonerleri çok heyecanlandıracak bir eseri satışa çıkardı. Türk resim sanatının öncüsü Osman Hamdi Bey'in 'Naile Hanım Portresi' adlı eserinden söz ediyorum.

Maya Hanım esere, tam 1.5 milyon dolar fiyat biçmiş. 'Naile Hanım Portresi' çok özel bir eser. Ünlü ressam bu resmi, 1880'li yıllarda, aile içinde kalması için yapmış. Çünkü Naile Hanım, ünlü ressamın eşi. Marie Palyart olarak Fransa'da doğan ve sonrasında Türk ismini alan Naile Hanım'ın bu portresinin bir özelliği de ilk kez profilden değil karşıdan görünmesi.

Osman Hamdi Bey'in ağabeyinin torunu, Prof. Dr. Edhem Eldem de eser için keşif yazısı yazmış. Bu arada satışın açık arttırmayla yapılmayacağını, 1.5 milyon doları veren ilk kişinin eseri alacağını öğrendim. Yani eseri almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu'nda Osman Hamdi Bey'in Naile Hanım'ın sol profilden resmettiği bir portresi bulunuyor, belki de müze bu resmi de alıp onun yanında sergiler.



OĞLUNUN GURUR TABLOSU

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in izinden giden oğlu Burak Reçber (18), geçen ay İskoçya'nın Hamilton Academical takımına transfer olmuştu.

Londra'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Burak'ın annesi Işıl Reçber ile karşılaştım önceki gün. Tabii söz oğluna geldi ve telefonundan oğlunun takım arkadaşları ve hocalarıyla çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi.

Sonra da hocalarının Burak için sarf ettiği övgü dolu sözleri benimle paylaştı. Bu arada yüzündeki gururu görmeliydiniz. Umarım Burak, annesine ve babasına daha büyük gururlar yaşatır.



MERHUM SANATÇIYI ATÖLYESİNDE ANDILAR

Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan çağdaş sanatın çılgın çocuğu Haluk Akkaçe'nin Akaretler'deki atölyesi, ölümünün ikinci yıldönümünde ziyarete açıldı.

Atölyeyi restore edip, yeniden düzenleyen Şengül Oğuz'un ev sahipliğindeki geceye iş, sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı. "Üniversite öğrencisiyken Haluk'un eseri üzerine tez yaptım. New York'ta ona asistanlık yaptım" diyen Tuba Ünsal, Bodrum'dan yazlık komşuları Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay ve "Eserlerini almak için para biriktirdim" diyen Burcu Esmersoy, Haluk Akakçe'yi anmaya gelen arasındaydı.



130. YIL İÇİN GÖRKEMLİ KUTLAMA

Türkiye'nin köklü kolonya markası, 130. yılını ve Londra'da açtığı mağazasını kutlamak için İstanbul'da özel bir gece düzenledi. Markanın dördüncü kuşak temsilcisi Kerim Müderrisoğlu ve CEO'su Nüket Filiba'nın ev sahipliği yaptığı geceye, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Gecede, markanın 130 yıllık hikayesini anlatan kısa film ilk kez gösterildi. Filmde ünlü isimlerin de yer alması dikkat çekti. Ayrıca 130. yıla özel hazırlanan koku da konukların beğenisine sunuldu.