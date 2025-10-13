Dünyaca ünlü lüks markalar ülkemize gelmeye devam ederken Türkiye'den çıkan lüks markalar da dünyaya açılmaya başladı. Bu konuda öncü isimlerden biri de Ece Şirin. Tasarımlarını Madonna'dan Kate Winslet'a kadar dünya starlarının da kullandığı lüks mücevher markası sahibi Ece Şirin, dünya moda başkentlerinde butik açmaya devam ediyor. En son dünya jet-set'inin müdavimi olduğu Mikonos'ta iki butik birden açan Şirin'in şimdi de Londra'nın en lüks caddelerinden Sloane Caddesi'nde bir butik açtığını öğrendim.







Caddedeki dünyanın en ünlü markalarının yanına bir Türk markasını sokan Şirin'in Londra'nın başka ünlü bir caddesi olan Walton Caddesi'nde de bir butiği bulunuyor. Bununla da yetinmeyen Şirin'in önümüzdeki günlerde Paris'in en ünlü çok katlı mağazasında bir butik açmaya hazırlandığını öğrendim. Dekorasyonu devam eden butik, lüks mücevher deyince ilk akla gelen mağazanın yanında yer alıyormuş. Yurtdışında en ünlü markalarla yan yana bir Türk markasının da yer alması gurur verici. Ece Şirin'e kocaman alkış...







AVUSTURYA'DAN AĞIR MİSAFİR GELDİ

Modacı ve ressam Ferruh Karakaşlı, önceki gün İstanbul'da çok ağır bir misafir ağırladı. Ferruh Bey'in misafiri modayla veya sanatla ilgili değil bir kraliyet ailesi mensubuydu. Avusturya Arşidükü ve Toskana Prensi Sandor Habsburg- Lothringen, Ferruh Bey'in misafiri olarak İstanbul'a geldi. Prense İstanbul'u gezdirip en iyi mekanlarda ağırlayan Ferruh Bey ile konuştum. "Prens ile sanattan sürdürülebilirliğe kadar her konuda sohbet edip, iki ülke arasında ilişkilere ne katabiliriz diye konuştuk" dedi.







BU SERGİ KAÇMAZ

Lalenin kültürel varlığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan Emirgan Korusu'ndaki Lale Müzesi'nde harika bir sergi açıldı. 'Birbirine Karşılık Gelen İşaretler' adını taşıyan sergide, Ardan Özmenoğlu, Artem Martis, Burcu Perçin, Emre Yetkin, Cansu Ceren İlkan, Soyhan Baltacı ve Yiğit Yazıcı gibi yedi çağdaş sanatçının 26 eseri yer alıyor. Ece Yıldırımlı küratörlüğünde hazırlanan sergi için önceki akşam açılış daveti verildi. Hafta başı farklı bir sergide rastladığım Vuslat Doğan Sabancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Sabancı da açılışa katılan isimler arasındaydı.







HAYALLER GERÇEK OLDU

İhtiyaçlı bölgelerdeki çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsun Derneği, yine çok güzel bir işe imza attı. Ebru Gizem Cevahir'in başkanlığını yaptığı dernek, Hatay'ın Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde okul yaptırdı. Hayaller Gerçek Olsun İlköğretim Okulu, Hatay Valisi Mustafa Masati'nın katıldığı bir törenle hizmete girdi. Törende ressam Raşit Altun, öğrencilerle birlikte okulun dış duvarlarını rengarenk boyadı. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.