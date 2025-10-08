2023'te geçirdiği bot kazasında ölümden dönen, 9 ay sonra ilk kez sergisinin açılışında insan içine çıkan ve sonra da yine sergisinin açılışı dışında hiçbir davete katılmayan Vuslat Doğan Sabancı'yı önceki gün bir davette gördüm.

Kazadan sorumlu tuttuğu Ali Sabancı'dan boşanma aşamasında olan ve 5 milyar lira tazminat isteyen Vuslat Hanım, demek ki, nihayet normal hayatına dönmüş.

Sanatçı Burçak Bingöl için verilen davete katılan Vuslat Hanım, orada herkesle sosyalleşirken kardeşi Arzuhan Doğan Yalçındağ ile objektiflere poz da verdi. Vuslat Hanım, kendi sergi açılışlarına basını almamış, kendi fotoğrafçısının çektirdiği fotoğrafları servis etmişti. Hem ilk kez bir davete katılması hem de ilk kez poz vermesi, Vuslat Hanım'ın -evliliği dışında- kazanın bütün yaralarını sardığını gösteriyor. Yeni hayatında Ali Sabancı'ya yer olmadığı kesin ama bakalım ne zaman boşanacak.



9 AYLIK ANNE 5 AYLIK HAMİLE

Cemiyet hayatının en üretken kadınlarından olan ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur ile ilgili bomba bir haber var! Geçen yıl 27 Aralık'ta kızı Yaz'ı dünyaya getiren Eda Hanım, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! Evet yanlış okumadınız.

Kızı henüz 9 aylık olan Eda Hanım, 5 aylık hamile. Dört ay sonra doğacak bebeğinin cinsiyetini de öğrendim. Eda Hanım ile eşi Ferhat Zamanpur'a bu kez bir erkek geliyor. Adı da belli: Pars... Kızı doğduktan 20 gün sonra çalışmaya başlayan, hem kızına bakıp hem de resim yapıp çeşitli sanat etkinliklerine imza atan Eda Hanım, bakalım oğlu doğduktan kaç gün sonra işbaşı yapacak.



BAŞARISINI KUTLADILAR

2003'ten bu yana Londra'daki Regent's Park'ta düzenlenen, dünyanın en önemli çağdaş sanat fuarlarından birisi olarak görülen Frieze Sculpture'a bu yıl başarılı sanatçı Burçak Bingöl davet edildi.

17 Eylül'de başlayan ve 2 Kasım'a kadar sürecek olan Frieze London kapsamında sanatseverlerle buluşan bu açık hava sergisine katılan sanatçı için önceki gün bir kutlama daveti verildi. Burçak Bingöl'ün bu proje için ürettiği edisyonlarının da sergilendiği davete, aralarında Ayşegül Dinçkök, Nesrin Esirtgen, Banu Yentür'ün de olduğu pek çok sanat tutkun isim katıldı.



YENİ İŞİNDE ÇOCUKLARI YANINDA

Yıllardır banka yöneten Suzan Sabancı'nın kendisine finans sektörüyle ilgisi olmayan bir iş kurduğunu yazmıştım. Kurduğu marka ile kadınları güzelleştirmek, insanların sağlıklı ve uzun yaşamasına katkı sağlamak için çalışacak olan Suzan Hanım için bugün büyük gün.

Bebeköy'de büyük bir davetle ilk olarak lüks cilt bakımı ve kozmetik ürünlerini tanıtacak. Suzan Hanım'ı, kızı Ceyla ve oğlu Haluk Dinçer ile birlikte önceki gün Bebek'te gördüm; sanırım son hazırlıkları konuşmak için daveti vereceği mekanının sahibi Muzaffer Yıldırım ile toplantı yapmaya gelmişlerdi.