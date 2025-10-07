Ünlüler zayıflamanın kolay yolunu buldu! Zayıflama iğnesi vurduran ünlüler kervanına her geçen gün birisi katılıyor. Dün en yakınlarının bile tanımakta güçlük çektiği iş insanı Fatih Öztürk'ün bu iğneyle zayıfladığını yazmıştım.

Raif Dinçkök ile yaz aşkı sona eren Hande Demir'in de bu modaya uyduğunu öğrendim! Hande Hanım'ı son günlerde görenlerin sağlığından endişe etmeye başladığını duydum çünkü resmen bir deri bir kemik kalmış. Anoreksiya olduğunu düşünenler de var ama meğer bu zayıflığının nedeni o malum iğnelermiş.

Siyasetçisinden oyuncusuna ve iş insanına kadar çok sayıda ünlü ismin tercih ettiği bu zayıflama iğneleri masum ilaçlar değil. Vücut kitle indeksi yüksek bireyler, insülin direnci veya tip 2 diyabet hastaları, hormonal bozukluklara bağlı kilo problemi yaşayanlar kullanabilir. Ama bizde peynir ekmek gibi satılıyor ve zayıflamak isteyen herkes diyet yapmak yerine bu iğnelerden medet umuyor. Şarkıcı Demet Akalın, bu iğneler sayesinde 10 kilo vermiş ama sonrasında ölümden dönmüştü. Lütfen bu sevdadan vazgeçin.



EĞLENCE DEĞİL GÖREV

İstanbul sosyetesi ve iş dünyasının seçkin isimlerinden, merhum Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e nazar değmiş, Bodrum'da düşüp kalçasını kırmıştı. Eylül başında böyle talihsiz bir olay yaşayan ve İstanbul'da operasyon geçiren Dalia Hanım'ın üç ay eve mahkum olacağı konuşulmuştu.

Geçen hafta Elgiz Müzesi'nde gerçekleşen 'Geleneksel Jazz Gecesi'nde Dalia Hanım'ı da davetliler arasında görünce şaşırdım! Meğer Dalia Hanım müzenin yönetiminde olduğu için 15 dakikalığına uğrayıp evine dönmüş. Ay sonunda rutin işlerine döneceğini öğrendiğim Dalia Hanım, yine çok çabuk toparlanmış. Çok geçmiş olsun...



ÇOK 'MODA' BİR SERGİ!

Türkiye'de moda fotoğrafçılığının dönüşümüne yön veren Tamer Yılmaz'ın "TAMERA" başlıklı retrospektif sergisi, 212 Photography Istanbul kapsamında Akaretler'de açıldı.

Yılmaz'ın 1990'lardan günümüze uzanan arşivini ilk kez kapsamlı bir şekilde bir araya getiren, İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde hazırlanan bu özel sergi, izleyicilere zamanın içinden geçen görsel bir yolculuk sunuyor. Açılış davetinde pek çok dostunun yalnız bırakmadığı Tamer Yılmaz'ın sergisi 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.



YİNE ÖNCE PARİS'TE TANITTI

Ünlü modacı Nedret Taciroğlu, her yeni sezon başında olduğu gibi yine Paris'te. İlk kez en büyük yardımcısı kızı Yasemin Uras olmadan geçen hafta Paris'e giden Nedret Hanım, önceki gün Paris Moda Haftası ile eşzamanlı olarak 2026 ilkbahar-yaz koleksiyonunu, Vendome Meydanı'ndaki beş yıldızlı bir otelde görücüye çıkardı.

Dünyaca ünlü isimlerin şıklıklarına şıklık katan Nedret Hanım, aylardır kızıyla uğraştıkları yeni sezon koleksiyonunu, 8 Ekim'e kadar moda tutkunlarıyla buluşturmaya devam edecek. Görenlerin söylediğine göre yine harika tasarımlara imza atmışlar; bravo.