Son birkaç haftadır hemen herkes, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğunu diline dolamış durumda!

Biliyorsunuz; Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca evlilikleri bitme noktasına gelmişti.

Gelini Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Sabancı, bu evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf etmiş ve başarmıştı. Arzu Hanım'ın adını taşıyan bir kızları olan Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin ikinci çocuğa karar verdiği de bir gerçek ama Nazlı Hanım henüz hamile değil!

Görünen o ki, Nazlı Hanım hemen herkesin kulaktan kulağa konuştuğu, kendisinin de bunaldığını duyduğum "Hamile misin?" sorularına bir cevap olsun diye sosyal medya hesabından bir post paylaştı. Kendisinin karşıdan ve yandan çekilmiş ve bir de göbeğini gösterdiği fotoğraflardı bunlar. Bu paylaşımından sonra dedikoducular ikna olmuştur sanırım!!!



PROFESYONEL YARDIM ŞART

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eski Türkiye güzeli influencer eşi Berfu Yenenler, yine ev değiştirdi! Bence altı yıllık evliliklerinde kaç kez ev değiştirdiklerini kendilerinin bile unuttuğu çift, her zaman yaptıkları gibi taşınmalarını birkaç bölümlük videolarla paylaştı.

Yalnız evlerinin dekorasyonu feci! Bir evde ne kadar göz yoran detay olabilirse, onların evinde hepsi var; yok yok! Hoş bize eleştirecek bir şey bırakmamışlar; kendi kendilerini dizi dizi videolarla ti'ye almışlar zaten. Huzurla, mutlulukla otursunlar yeni evlerinde ama profesyonel bir yardım da alsalar iyi olacak sanki!!!



YARGISIZ İNFAZ

Bebek'te sağlıklı ürünlerin satıldığı bir kafe açan Burcu Şendir, semtte çekilen bir görüntüsü yüzünden hayvan dostlarının tepkisi çekti! Geçenlerde Bebek'te köpeği ile sabah yürüyüşüne çıktığı sırada kameralara yakalanmış Burcu Hanım. Ben de izledim videoyu...

Gerçekten patili dostu zaman zaman Burcu Hanım'ın temposuna ayak uyduramamış ve sürükleniyor hissi uyandırıyor! Bu görüntüleri görenler çok ağır eleştirilerde bulunmuş. Ancak Burcu Hanım'ın o patili dostunun üzerine titrediğini, çocuklarından ayrı tutmadığını ben çok iyi biliyorum. O yüzden tek bir görüntüyle yargısız infaz yapmayın.



KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYIN

Ekim ayı, meme kanserinde farkındalık ayı. Her kadının korkulu rüyası haline gelen meme kanseri, kanser türleri içinde en kolay tedavi edilebilenlerden ancak erken tanı şart.

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, önceki gün Şişhane'deki merkezlerinde meme kanserine dikkat çekmek için seminer düzenledi. "Sağlıklı ve güçlü kadınlar, mutlu yarınlar inşa eder. Testlerinizi yaptırmaktan, mamografinizi çektirmekten, banyoda memenizi kontrol etmekten korkmayın" çağrısında bulunan Burak Duruman'ın sözlerine kulak verin.



KÜLTÜR SANAT DÜNYASI BULUŞTU

Uluslararası prodüksiyonlardan kendi özgün yapımlarına, konserlerden festivallere uzanan zengin programıyla 12 yılda 8 milyon sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM, 13. sezonunu davetle tanıttı.

"Her sezon bir öncekini aşmak için çalışıyoruz ve 13. sezona büyük heyecanla başlıyoruz" diye konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova'nın ev sahipliğinde gerçekleşen yeni sezon lansmanına kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı. 'Palamut Zamanı' adlı tiyatro oyununda yer alacağı ve çok yakında sete çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Alina Boz da davetliler arasındaydı.



UYUMSUZ KOMBİN

Rita Ora'dan Katy Perry'ye, Heidi Klum'a kadar dünyaca ünlü pek çok yıldızı giydiren tasarımcı ikizlerden Vanessa Sason, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Eklektik bir stile sahip olan tasarımcı beni bu kez şaşırttı.

Vanessa rahat, bohem silüetleri seviyor. Hafta içi katıldığı davette de cool bir şıklık ortaya koymuş ancak görünümü biraz karışık olmuş! Vanessa'nın yarı transparan şifon eteği gerçekten çok hoş. Ancak bu etek yeterince hareketli olunca üstüne kısa 'basic' bir tişört, onun da üstüne işlemeli bir ceket çok uyumsuz görünüyor! Vanessa bunu nasıl fark edememiş anlamadım.

TREND RADARI

Bu sezon trikolar omuz kesimleriyle hareketleniyor. Düşük omuzlar, salaş duruşlar trikoların geleneksel ciddiyetini ortadan kaldıracak.

Sivri burun klasik görünümlü ayakkabılar geri dönüyor. Ancak küçük güncellenmiş detaylar tabii ki geleneksel görünüme ekleniyor.

Taba rengi süetler bu sezon her yerde... Ceketlerden pantolonlara, ayakkabılardan çantalara süete doyacağız. Özellikle de açık kahvelerde...