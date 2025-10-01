İlk eşinden boşandıktan sonra kalbine kilit vuran Zeynep Yılmaz'ın yıllarca aradığı beyaz atlı prensi Aralık 2023'te bulduğunu ilk bu köşede okumuştunuz.

İş insanı Bülent Ciritçi ile çok mutlu bir ilişki yaşayan ve her fırsatta mutluluğunu dosta düşmana gösteren Zeynep Hanım'ın eskiden ettiği "Tekrar evlenmeye hiç niyetim yok" laflarını yutacağını sanıyordum ama neredeyse iki yıl geçti halen müjdeli haber yok!

Bu arada Zeynep Hanım, geçen hafta, Bülent Bey'in eski eşi Şeniz Şevkal'dan olan kızı Lara'nın İtalya'daki düğününe bile gitti. Hatta yanında kendi kızları Yasemin ve Leyla'yı da götürdü.

Zeynep Yılmaz'ın eski eşinden olan kızlarıyla sevgilisinin Bülent Ciritçi'nin eski eşinden olan kızının düğününe gitmesi artık bir aile olduklarının göstergesi. İlişkileri bu seviye gelmesine rağmen evlenmediklerine göre anlaşılan "Tekrar evlenmeye hiç niyetim yok" diyen Zeynep Yılmaz geri adım atmayacak.



VİYANA'DAN BİR ÖDÜL DAHA GELDİ

Avusturya'da yaşayan ve Viyanaİstanbul arasında mekik dokuyan, ünü ülke sınırlarını aşan modacımız Atıl Kutoğlu'na Viyana'dan bir ödül daha geldi. Kutoğlu, önceki gün Viyana Belediye Sarayı'nda gerçekleşen törenle Viyana eyaletine hizmetlerinden dolayı

'Gümüş Onur Madalyası' ile onurlandırıldı. Madalyasını Kültür ve Bilimden Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Veronica Kaup- Hasler'in elinden alan Kutoğlu'nun bu mutluğuna, Ender Mermerci de bizzat şahitlik edenler ardasındaydı.



CAZCILARIN FESTİVALİ BAŞLADI

İstanbul, sanatın her alanında yoğun günler geçiriyor. Bu sanat yoğunluğu arasında önceki gün de Caz Festivali başladı. Bu yıl 35'incisi düzenlenen Türkiye'nin en köklü caz festivalinin açılışı, dünyaca ünlü caz sanatçımız İlhan Erşahin'in konseriyle oldu.

Müze Gazhane'deki İlhan Erşahin's İstanbul Sessions'ın konserini, 4 bini aşkın müziksever izledi. 12 Ekim'e kadar devam edecek festivalde, Türkiye'den ve dünyadan önemli caz müzisyenleri sahne alacak, bilginize…



SANAT MARATONU DEVAM EDİYOR

Kezban Arca Batıbeki'nin "Sound of Silence" adını verdiği sergisinin açılışıyla start alan İstanbul'daki sanat maratonu hız kesmeden devam ediyor. Her eylül olduğu gibi hem sanata doyan hem de sanat yorgunu olan elitler, yarın da

Hamdi Akın'ın sahibi olduğu holdingin sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösteren sanat alanında buluşacak. Bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan sanat alanının "Olmayan Yer" isimli grup sergisinde, 11 sanatçının eserleri sergilenecek.