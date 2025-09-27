Şimdiye kadar hep meslektaşlarıyla aşk yaşayan, en son adı genç oyuncu Yaren Güldiken ile anılan ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Ancak Deniz bu kez oyuncuyla değil bir ressamla aşk yaşıyormuş. Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi, ressam ve sanat galerisi sahibi Sedef Gali.

Bir arkadaşım, Burak Deniz ile Sedef Gali'yi önceki akşam çağdaş sanat fuarını gezerken görmüş. Yan yana gelen herkese sevgili yakıştırması yapmayı sevmem bilirsiniz ama arkadaşımın söylediğine göre aralarında, arkadaşlıktan çok öte bir samimiyet varmış. Bu arada Burak Deniz ile Sedef Gali, ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın temmuzda Bodrum'da verdiği partinin de konukları arasındaydı, sanırım bu aşkın temelleri o partide atıldı. Bu arada Burak Deniz, yakında yeni dizisi başlayacağı için bu aşkı gizli yaşamayı tercih ediyor sanırım.



YATIRIMA DEVAM

6 ülkede 12 marka altında toplam 54 restoranı olan grubun kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Volkan Akkaş ile karşılaştım önceki gün. Gruba, yine gastronomi dünyasından bir marka daha dahil ettiklerini söyledi.

Aşçılık eğitimi veren bir akademiyi satın aldıklarını söyleyen Volkan Akkaş, pazartesi günü büyük bir lansmanla duyurusunu yapacakmış. O yüzden şimdiden detay bilgi vermedi, sektöre yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirtmekle yetindi. Kazandığını işine yatıran, her geçen gün sektöründe büyüyen Volkan Akkaş'ın yeni girişiminde de başarılı olacağına şüphem yok.



YANAN ORMANLAR İÇİN ANLAMLI PROJE

Ali Haydar Bozkurt'un CEO'su olduğu, dünyaca ünlü üç otomobil markasının Türkiye distribütörü olan holding, orman yangınlarında kaybedilen alanları yeniden ağaçlandırmak amacıyla büyük bir ağaç seferberliği başlattı.

Satılan her araç karşılığında 10 fidan dikilecek ve böylece bir yıl içerisinde Türkiye'ye 1000 futbol sahası büyüklüğünde yeni ormanlar kazandırılacak. Bunun için düzenlenen ve büyük bir keyifle katıldığım anlamlı etkinlikte ben de 10 fidanla seferberliğe katkı sağladım. Yaz boyunca yanan ormanlarımızın yerine koymak için çok önemli bir proje, Ali Haydar Bozkurt ve şirketine gönülden teşekkürler...



KARİYERİNİ SERGİLEYECEK

Çağdaş tasarımları dünya çapında ses getiren heykeltıraş Seçkin Pirim'in çok özel bir sergisi açılıyor. Pirim'in 2000'lerin başından itibaren ortaya koyduğu yapıtlarının kapsamlı seçkisini sunan ve kariyerinin başlangıcından bugüne dönüşen pratiğinin izlerini süren

'Seçkin Pirim 2000–2024' başlıklı monografi sanat tutkunlarıyla buluşturacak. Pirim tarafından özel olarak tasarlanan ve uygulanan kapak görselleriyle özelleşen ve sanatçının numaralandırdığı edisyonlu yayının lansmanı 4 Ekim'de Galata'da gerçekleşecek.



COOL DEĞİL RUHSUZ!

14 yıl aynı yastığa baş koyduğu, iki kızının babası İzzet Özilhan'dan 3 Eylül'de tek celsede boşanan Yasemin Ergene, hızla çalışma hayatına geri döndü. Bir giyim markası ile işbirliği yapan Ergene'nin önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı kareler dikkatimi çekti.

Öylesine enerjisiz ve soğuk ki kareler, topuklu ayakkabısıyla giydiği beyaz çoraplar bile batmadı gözüme. Baştan aşağı stil belki ama maalesef hiç ruhu yok! Bir gariplik var yani... Amaç cool konseptse bile bu fotoğraflarda cool'luk değil, ruhsuzluk, mutsuzluk ve psikolojik yorgunluk var!



YANLIŞ RENK SEÇMİŞ

İş insanı Allan Hakko ile hazirandan bu yana mutlu bir beraberlik yaşayan oyuncu Pelin Uluksar, bu hafta radarıma takılan isin oldu.

Uluksar, hafta içinde katıldığı bir moda davetinde, farklı bir stil ortaya koymak istemiş ama maalesef başarısız olmuş! İçine giydiği çiçekli tulumla, ceketi ve aksesuarları çok alakasız olmuş. Ayrıca siyah yerine belki daha sıcak olan kahve tonlarını seçseydi görünümü çok farklı olabilirdi.

TREND RADARI

Takılar artık sadece bir stil destekleyici değil, ana kahraman... Sıkıcı veya monoton görünümlü takıların yerini sanat eseri gibi duran detaylı ve görkemli modeller alacak.



Tote model çantalar bu sezon günlük hayatın ana parçası olacak. Oversize modeller hem kullanışlı hem şık hem de karizmatik bir stilin vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.



Püskül detayı sonbahar ile hızlı bir şekilde hayatımıza giriş yapacak. Aksesuarlarda veya ana kıyafetlerde bazen bir detay bazen ise daha çarpıcı görünüm olarak yer alacak.