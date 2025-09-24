İlk evliliği beş ay süren genç iş insanı Mehmet Dinçerler, yıllar sonra tekrar aşk hayatıyla gündemde! Uzun süredir magazin gündeminden uzak duran, sadece işlerine kanalize olan Dinçerler'in adı, geçen hafta Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Selver Mira Atagül ile anılmıştı. Amerika'dan getirdiği kahve markası ve pastane ile Türkiye'de büyük başarı elde eden, Berlin'de kendi kahve markasını kurup önceki hafta ilk kafesini açan Mehmet Dinçerler ile Selver Mira Atagül'ün aşk yaşayıp yaşamadığı herkesin merak konusuydu.

Muhabir arkadaşım Ersin Al'ın Bebek'te çektiği bu fotoğrafla herkesin merakını gidereyim! Bu arada çifte yakın bir kaynaktan öğrendim ki, Dinçerler ile Atagül'ün ilişkisi henüz çok yeniymiş. Kaynağım, birbirlerini tanıma aşamasında olan çiftin çok iyi anlaştığını ve ilişkilerinin gelecek vaat ettiğini de ekledi. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.



ÜNLÜ ŞEFE 40. YAŞ SÜRPRİZİ

Türk gastronomi dünyasının öncü ismi, 2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak, 31 Ağustos'ta 40 yaşına basmıştı. Tasarımcı Mina Dilber, herkes tatilde olduğu için yapamadığı sevgilisinin sürpriz 40. yaş doğum günü partisini önceki gün gerçekleştirdi.

Her şeyden habersiz Mina Dilber ile Şişli'deki mekanına giden Fatih Tutak, kapıdan içeri girdiğinde dostlarını karşısında görünce büyük bir şok yaşadı.

Dilek Hanif, Sahir Erozan, Levent Kızıl, Cem Mirap, Ayşe Ege ve Melkan Gürsel, Fatih Tutak'ın mutluluğuna ortak olan isimlerden birkaçıydı. Ben de Fatih Tutak'a sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.



BU KADAR GİZEM NİYE?

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile üç yıldır flört ettiği sevgilisi Natali Yarcan'ın herkesten gizledikleri bir törenle, 20 Eylül'de evleneceğini tüm Türkiye benden öğrenmişti.

Bu konuda çok ketum davranan çift, dün sosyal medyalarında eş zamanlı olarak düğün fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafın altına, Özdemir Asaf'ın şiirinden alıntı yapıp "Öylesine güzel seviyorum ki seni. Öylesine saf. Öylesine temiz. Öylesine derin. Ve 'öylesine' değil" yazdılar.

Başka da bir bilgi vermeyen çiftin, Bodrum Gündoğan'da evlendiğini ve sadece çok yakın arkadaşlarını davet ettiklerini öğrendim. Bu kadar gizeme ne gerek var bilmiyorum ama mutlulukları daim olsun.



SEVGİLİSİNİN ŞAMPİYONU

Sporun her türlüsü ile ilgilenen, tam bir adrenalin tutkunu olan iş insanı Allan Hakko, bu kez 42 kilometre maraton koştu.

Dünyanın en prestijli koşularından biri olan Berlin Maratonu'nda 42 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan Hakko'nun en büyük destekçisi ise hazirandan bu yana aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar'dı. Tarihin en sıcak Berlin Maraton'nunu başarıyla tamamlayan Hakko'yu ilk tebrik eden kişi olan Uluksar, Alan için "Benim şampiyonum" yorumun yaptı.